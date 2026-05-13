Miłość silniejsza niż PRL. Nadchodzi film z gwiazdorską obsadą i wsparciem TVN

Miłość, polityka, konspiracja i wielka historia w tle. TVN oficjalnie dołączył do grona koproducentów filmu „Nasza rewolucja”, opowiadającego o Grażynie i Jacku Kuroniach.

„Nasza rewolucja” – film o miłości w czasach nienawiści

Po zapowiedzianej wcześniej nowej ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa, TVN angażuje się w kolejną dużą produkcję filmową. Tym razem chodzi o „Naszą rewolucję” w reżyserii Piotra Domalewskiego.

Produkcja Piotra Domalewskiego ma pokazać nie tylko kulisy działalności opozycyjnej w PRL, ale przede wszystkim historię związku, który przetrwał represje, strach i dramatyczne momenty najnowszej historii Polski. On został przedstawiony jako charyzmatyczny i bezkompromisowy działacz gotowy zapłacić najwyższą cenę za własne przekonania. Ona ma być ciepłą, odważną i zdeterminowaną kobietą, stanowiącą fundament wspólnej walki.

Tłem dla historii miłosnej będą najważniejsze wydarzenia najnowszej historii Polski. W filmie pojawią się protesty robotnicze, narodziny opozycji demokratycznej, działalność Komitetu Obrony Robotników, inwigilacja, więzienie i realia stanu wojennego.

„Lalka” i „Nasza rewolucja” na konferencji Impact’26. Dyskusja z udziałem Marka Kondrata

Twórcy zapowiadają, że kamera poprowadzi widzów od prywatnych scen z życia rodzinnego aż po momenty historycznych prób, w których bezpieczeństwo schodzi na dalszy plan wobec odpowiedzialności za innych. Mieszkanie bohaterów stanie się przestrzenią konspiracji, a codzienność nieustannym wyborem między spokojem a solidarnością. Premiera filmu została zaplanowana na 11 listopada 2026 roku.

Obie produkcje będą obecne podczas konferencji Impact’26 w Poznaniu. Organizatorzy przygotowali specjalne panele filmowe z udziałem aktorów i twórców. 13 maja odbędzie się spotkanie poświęcone nowej ekranizacji „Lalki”. W panelu udział wezmą producent Radosław Drabik, reżyser i scenarzysta Maciej Kawalski, Marek Kondrat, który wraca na ekran jako Ignacy Rzecki, oraz Łukasz Poniński, Dyrektor Domu Produkcji Fabularnych TVN.

Dzień później zaplanowano debatę wokół filmu „Nasza rewolucja”. W wydarzeniu pojawią się Magdalena Popławska, Jacek Koman, reżyser Piotr Domalewski oraz producent Robert Kijak. Rozmowę poprowadzi Kinga Burzyńska z TVN. Impact’26 odbędzie się 13 i 14 maja 2026 roku w Poznaniu.

