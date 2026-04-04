Tych 8 filmów z Netfliksa wciągnie cię na cały weekend

W święta często szukamy filmów, które możemy obejrzeć w gronie rodzinnym. I choć to zestawienie przyda się nie tylko na ten okres, to z pewnością pomoże w doborze repertuaru na wieczorny lub popołudniowy seans z najbliższymi lub samotnie. O niektórych z nich z pewnością dużo już słyszeliście, ale inne mogły wam umknąć. Sprawdźcie naszą listę i zainspirujcie się!

„Przesilenie zimowe”



Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Randolph), której syn niedawno zginął w Wietnamie.



„Proces siódemki z Chicago”



Film, którego kanwę stanowią tajne procesy dotyczące organizatorów protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Protesty te odbywały się w czasie konwencji Demokratów w Chicago w 1968 roku. Protesty były bardzo brutalnie stłumione przez policję, która na takie zachowanie miała pozwolenie władzy.



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Czasem trzeba odpuścić”



Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego - poskłada rodzinę na nowo.



„Wykopaliska”



Zbliża się II wojna światowa. W tym niepewnym okresie zawirowań dziejowych pewna majętna wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, by przeprowadził wykopaliska na mogile położonej na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia - natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.



„Recepta na przekręt”



Liza Drake (Emily Blunt) jest samotną matką, która właśnie straciła pracę i nie ma już siły. Przypadkowe spotkanie z przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej Pete'em Brennerem (Chris Evans) sprawia, że wkracza na ścieżkę korzystną pod względem ekonomicznym, ale wątpliwą pod względem etycznym, angażując się w nielegalną działalność. Problemy z coraz bardziej niezrównoważonym szefem (Andy Garcia), pogarszający się stan zdrowia córki (Chloe Coleman) i rosnąca świadomość szkód, jakie powoduje jej firma, zmuszają Lizę do ponownego zastanowienia się nad życiowymi wyborami. "Recepta na przekręt" to ostre i odkrywcze spojrzenie na to, co jedni robią z desperacji, a inni z chciwości.



„Jego trzy córki”



Scenarzysta i reżyser Azazel Jacobs przedstawia słodko-gorzki i zaskakująco zabawny film o zbliżającym się do kresu życia ojcu rodziny i jego trzech dorosłych córkach, które postanowiły towarzyszyć mu w ostatnich chwilach. Katie (Carrie Coon) to trzymająca rękę na pulsie matka z Brooklynu, która ma urwanie głowy z nieobliczalną nastoletnią córką. Christina (Elizabeth Olsen) jest zupełnie innym typem rodzica – ma naturę wolnego ducha i po raz pierwszy rozstała się ze swoimi dziećmi. Z kolei Rachel (Natasha Lyonne) nigdy nie wyprowadziła się z mieszkania ojca, lubi zapalić sobie skręta i obstawić zakład u bukmachera ku irytacji przyrodnich sióstr, które urodziły się z innej matki i mają inną wizję świata.

