Zatrzęsienie nowości w pierwszy dzień kwietnia na Netflix – tu rozpiska!

Mamy kwiecień, a wraz z nowym miesiącem, filmowi i serialowi maniacy, mogą cieszyć się nowościami. Netflix ma dla nas na dziś sporo nowych propozycji, w tym wyczekiwaną polską produkcję, nowy sezon ukochanego formatu prosto z USA czy inne całkowite świeżynki. Sprawdźcie repertuar na dziś, żeby być na bieżąco!

Nowości na Netflix 1 kwietnia: Dziś jest co oglądać!

„Podlasie”



Ciepła komedia o małej wsi, która jednoczy siły, by pomóc Halinie, szanowanej seniorce w tarapatach finansowych, które zagrażają jej ślubowi. Sprytne pomysły mieszkańców wystawiają jednak na próbę sąsiedzkie zaufanie i rodzinne więzi.



„Ostatni olbrzym”



Serial oowiada historię Borisa, charyzmatycznego przewodnika po wodospadach Iguazu, którego świat zostaje zachwiany, gdy ojciec powraca do jego życia. To, co zaczyna się jako niezręczne spotkanie, przeradza się w intymną podróż ku uzdrowieniu, w której oboje muszą zmierzyć się z przeszłością, aby odkryć, czy możliwe jest odbudowanie więzi i danie sobie drugiej szansy jako ojciec i syn.



„Jedz, módl się, szczekaj”



W tej zgiełkliwej komedii pięcioro ekscentrycznych właścicieli psów poszukuje pomocy w okiełznaniu swoich czworonożnych przyjaciół. Ich ostatnia nadzieja? Intensywny kurs w górach Tyrolu, który prowadzi charyzmatyczny i legendarny trener — Nodon.



„Miłość w spektrum”, 4. sezon



Kolejna porcja historii autystycznych ludzi, którzy próbują odnaleźć się w świecie randek i romansów. Nowy sezon, w którym pojawia się kilka znajomych twarzy i kilku nowych bohaterów, przedstawia jeszcze szersze spektrum osobowości, pokazując, jak zróżnicowany może być autyzm.

