Najmocniejsze kryminały na święta. Zamiast mazurka – adrenalina

Tegoroczna Wielkanoc to prawdziwa uczta dla fanów mocnych kryminałów i wyrazistych bohaterów — od bezwzględnych zabójców po agentów, którzy nie cofną się przed niczym.

Mocne kryminały w święta wielkanocne. Co warto obejrzeć?

Świąteczny weekend nie musi oznaczać wyłącznie lekkiej rozrywki. Stacje telewizyjne serwują produkcje pełne napięcia, brutalnych rozgrywek i bohaterów balansujących na granicy prawa. To propozycje dla tych, którzy wolą akcję zamiast sielanki.

W tym zestawie nie ma miejsca na przypadek, są za to bezlitosne porachunki, polityczne spiski i wyścigi z czasem, w których stawką jest życie. Nie zabraknie absolutne kultowego Jamesa Bonda, jak i jego odpowiedników z CIA. Przekonamy się, co się dzieje, kiedy największe mocarstwo świata staje w ogniu i jak uwolnić się od niesłusznie przyklejonej nam łatki „wroga publicznego nr 1”.

„Bez litości”



Robert McCall, dawny agent wywiadu, prowadzi spokojne życie w Bostonie, pracując w sklepie z materiałami budowlanymi. Wieczorami czyta klasykę literatury w całodobowym barze, gdzie poznaje Teri – młodą dziewczynę uwikłaną w świat rosyjskich gangsterów. Gdy zostaje brutalnie pobita, McCall wraca do swojej mrocznej przeszłości, by wymierzyć sprawiedliwość. W pojedynkę rozpoczyna krwawą rozprawę z przestępczym półświatkiem, na którego czele stoi bezwzględny Teddy. Przeciwko niemu stają nie tylko gangsterzy, ale i skorumpowani policjanci. Emisja w sobotę, 4 kwietnia o godz. 21:50 na kanale AXN.



„Wróg publiczny”



Polityczny spisek, który wymyka się spod kontroli. Gdy wpływowy kongresmen sprzeciwia się rozszerzeniu uprawnień służb, zostaje zamordowany przez ludzi Thomasa Reynoldsa z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Kluczowe nagranie trafia przypadkiem do prawnika Roberta Claytona Deana (Will Smith). W jednej chwili jego życie zamienia się w koszmar – traci pracę, rodzinę i pieniądze. Ścigany przez służby, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie, może liczyć tylko na pomoc byłego agenta Edwarda „Brilla” Lyle’a. To thriller nawiązujący do klasyków gatunku, takich jak „Rozmowa” czy „Trzy dni Kondora”. Emisja w sobotę, 4 kwietnia o godz. 22:55 na antenie Polsatu.



„Casino Royale”



Po udanej akcji w Pradze James Bond (Daniel Craig) otrzymuje licencję na zabijanie i rusza na swoją pierwszą poważną misję. Trop prowadzi go od Madagaskaru aż do Czarnogóry, gdzie stawką w pokerowej rozgrywce są setki milionów dolarów i przyszłość niebezpiecznej organizacji. Agent 007 musi doprowadzić do finansowej klęski Le Chiffre’a, bankiera powiązanego z terrorystami. Sytuacja komplikuje się, gdy przeciwnik jest gotów wygrać za wszelką cenę. W realizacji zadania pomagają mu Vesper Lynd oraz Rene Mathis. To 21. film o przygodach Bonda i pierwsza odsłona z Danielem Craigiem w roli głównej, nagrodzona BAFTA za najlepszy dźwięk. Emisja w sobotę, 4 kwietnia o godz. 20:25 na antenie TVP 1.



„Bez litości 2”



Robert McCall próbuje prowadzić spokojne życie, pracując jako kierowca i pomagając potrzebującym. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się o brutalnym morderstwie swojej przyjaciółki Susan Plummer. Wstrząśnięty, rozpoczyna prywatne śledztwo, które szybko przeradza się w bezwzględną vendettę. Trop prowadzi do profesjonalistów, którzy nie tylko zacierają ślady, ale również wystawiają nagrodę za jego głowę. McCall, korzystając z doświadczenia zdobytego w CIA, nie cofnie się przed niczym, by wymierzyć sprawiedliwość. Emisja w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 22:40 na kanale AXN.



„Olimp w ogniu”



Waszyngton pogrąża się w chaosie, gdy uzbrojona grupa terrorystów przejmuje kontrolę nad Białym Domem. Prezydent Stanów Zjednoczonych oraz jego współpracownicy trafiają w ręce napastników, którzy nie wahają się zabijać zakładników. W tej dramatycznej sytuacji do akcji wkracza Mike Banning – były agent Secret Service, który zna każdy zakamarek budynku. Podejmuje się niemal niemożliwej misji odbicia prezydenta, mając świadomość, że od jego powodzenia zależy nie tylko los zakładników, ale i globalne bezpieczeństwo. Emisja w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 20:00 na antenie TV Puls.



„007 Quantum of Solace”



James Bond kontynuuje osobistą walkę, próbując odkryć prawdę o śmierci Vesper. Śledztwo prowadzi go do organizacji Quantum, której wpływy okazują się znacznie większe, niż przypuszczano. Trop wiedzie na Haiti, gdzie agent poznaje Camille – kobietę z własnymi porachunkami. Wspólnie docierają do Dominica Greene'a, który planuje przejęcie kontroli nad strategicznym surowcem i wsparcie przewrotu w Boliwii. Każdy kolejny krok przybliża ich do niebezpiecznej konfrontacji z ludźmi gotowymi na wszystko. Emisja w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 22:30 na antenie TVP 1.

