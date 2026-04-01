Gwiazda seriali i królowa sceny nie żyje. Przegrała walkę ze straszną chorobą

Jessie Jones, aktorka i ceniona dramatopisarka, zmarła 20 marca w wieku 75 lat po długiej chorobie.

Jessie Jones nie żyje. Kariera od małego ekranu po scenę

Informację o śmierci artystki przekazał jej wieloletni przyjaciel i partner pisarski Jamie Wooten. Jessie Jones była doskonale znana widzom amerykańskiej telewizji – szczególnie tym, którzy wychowali się na serialach lat 80. i 90. Na przestrzeni lat pojawiała się gościnnie w takich produkcjach jak „Night Court”, „Newhart”, „Designing Women”, „Murphy Brown”, gdzie wcieliła się w postać Betty Hooley, „Who’s the Boss”, „Perfect Strangers”, „Grace w opałach” czy „Melrose Place”.

Z powodzeniem występowała także w filmach telewizyjnych, m.in. „The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom”, „Everybody’s Baby: The Rescue of Baby Jessica” – u boku Patty Duke i Beau Bridgesa – oraz „Wife, Mother, Murderer”.

Sukces zdobyła jako dramatopisarska. Z tego była znana

Jessie Jones nie ograniczała się wyłącznie do aktorstwa. Była również autorką scenariuszy do odcinków sitcomu „Porywy serca” produkcji Warner Bros., a także współtworzyła serial dla dzieci „Teacher’s Pet” z Nathanem Lane’em w roli głównej.

Z czasem coraz wyraźniej kierowała swoją karierę w stronę pisania, gdzie jak się okazało, odnalazła prawdziwe spełnienie. Pod koniec kariery aktorskiej Jones osiągnęła znaczący sukces jako dramatopisarka. Współtworzyła off-broadwayowską komedię „Dearly Departed”, która zdobyła ogromną popularność i była wystawiana w teatrach w całych Stanach Zjednoczonych.

Artystka współpracowała także przy scenariuszu do filmowej adaptacji „Kingdom Come” dla Fox Searchlight, w której wystąpili Whoopi Goldberg i LL Cool J. Kluczowym momentem w jej twórczości była współpraca z Nicholasem Hopem i Jamiem Wootenem. Wspólnie stworzyli cykl komedii osadzonych w realiach amerykańskiego Południa, w tym „The Sweet Delilah Swim Club”, „The Red Velvet Cake War”, „Christmas Belles” czy „The Savannah Sipping Society” oraz wiele innych tytułów wydanych przez Concord Theatricals.

Ich sztuki były szeroko wystawiane i tłumaczone na wiele języków. Jak podkreślił Wooten, Jessie Jones była najczęściej wystawianą amerykańską dramatopisarką.

Jessie Jones pozostawiła po sobie rodzinę – siostry, szwagra, siostrzenicę i siostrzeńców – a także wieloletniego przyjaciela i partnera twórczego Jamiego Wootena. Zgodnie z wolą bliskich, osoby chcące uczcić jej pamięć mogą przekazywać darowizny na rzecz Planned Parenthood.

