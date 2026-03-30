Na Netflix jest teraz 12 filmów z ocenami powyżej 8/10. Oto ich lista

Dużo klasyki, ale też cała masa nowych tytułów, które przejdą do historii, jako te, które zmieniły kino. To znajdziecie w zestawieniu, które stworzyliśmy dla tych najbardziej wymagających fanów. Sprawdziliśmy, które filmy, dostępne obecnie do obejrzenia na Netflix, mają najwyższe oceny (pominęliśmy serie filmowe). I tak powstała ta lista. Oto 12 perełek, które teraz warto obejrzeć na popularnej w Polsce platformie streamingowej.

Filmy z oceną powyżej 8/10, które są teraz na Netflix. Zmieniły wszystko

„Przebudzenia”



Rok 1969. Doktor Malcolm Sayer (Robin Williams) otrzymuje pracę w nowojorskim szpitalu. Wśród jego pacjentów są także zapomniane ofiary epidemii z 1916 roku - ludzie, których wirus zmienił w żywe posągi. Jednym z nich jest Leonard Lowe (Robert De Niro). Doktor Sayer orientuje się, że istnieje nowy, eksperymentalny środek umożliwiający „przebudzenie” Leonarda i innych chorych. Przebudzenie, które przywróci ofiarom epidemii życie z wszystkimi jego blaskami i cieniami, a lekarzowi da szansę przypomnienia sobie, czym są ludzkie uczucia sympatii i przyjaźni.



„Gorączka”



Nakręcony w Los Angeles film skupia uwagę na dwóch antagonizujących ze sobą postaciach: przestępcy dokonującym zuchwałych i misternie zaplanowanych napadów – Neilu McCauleyu (De Niro) oraz nie mniej intensywnie kroczącej przez życie osobowości, choć pojmującej porządek tego świata z punktu widzenia stróża prawa – przebiegłym i wytrawnym oficerze z wydziału do spraw zabójstw policji Los Angeles – Vincencie Hanna (Pacino).



„Joker”



Arthur Fleck nie ma łatwego życia. Dorabia na ulicach Gotham w roli klauna, ale natyka się na przybierający na intensywności społeczny ostracyzm, wliczając w to przemoc fizyczną. Próbuje śmiać się ze swej mizernej doli na scenie, licząc na karierę komika stand-upowego, ale widzowie z jakiegoś powodu nie chcą się śmiać. Gdy wraca do domu komunikacją miejską, często wpada w niekontrolowany śmiech, a siedzący obok pasażerowie nie rozumieją, że jest to przypadłość medyczna. Jedynie w mizernym mieszkaniu, które dzieli z ukochaną matką wierzącą, że jej dawny pracodawca, Thomas Wayne, wyciągnie ich z dołka, Arthur Fleck czuje się w pełni sobą. Zwłaszcza gdy ogląda programy telewizyjne, na które może projektować swe skromne marzenia o byciu dowcipnym i docenianym człowiekiem sukcesu, wywołującym uśmiech u wszystkich dookoła. Perfidny los podsunie biednemu Arthurowi okazję do spełnienia części swych fantazji, ale gdy do tego dojdzie, nikomu nie będzie do śmiechu. A przynajmniej nikomu racjonalnemu.



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Niewinny i naiwny ośmiolatek Bruno nie potrafi znaleźć sobie miejsca w nowym domu. Znudzony postanawia zignorować matkę i wybrać się na poszukiwanie przygód do lasu. Wkrótce poznaje młodego chłopca, z którym zaczyna łączyć go prawdziwa przyjaźń. Osadzony w realiach II wojny światowej, oparty na bestsellerowej powieści Johna Boyne'a, nadzwyczajny, inspirujący film o potędze człowieczeństwa, chwyta za serce jak żaden inny..



„Interstellar”



Ziemia w niedalekiej przyszłości. Planeta jest sukcesywnie niszczona przez klęski suszy, a ludziom grozi wyginięcie. Nieoczekiwanie naukowcy odkrywają możliwość podróżowania poza granice Układu Słonecznego. Grupa astronautów wyrusza w najważniejszą w dziejach ludzkości podróż – muszą znaleźć miejsce, gdzie nasz gatunek będzie mógł przetrwać. Na czele załogi staje Cooper (Matthew McConaughey), były pilot NASA, który obecnie zajmuje się uprawą roli.



„Zapach kobiety”



Maturzysta dostojnej szkoły (Chris O'Donnell) zostaje zamieszany w uczniowską aferę, która stawia go wobec dylematu: donieść na kolegów i ocalić własną skórę, czy też odmówić współpracy i ocalić honor. Podczas długiego weekendu podejmuje się opieki nad niewidomym, emerytowanym oficerem (Al Pacino). Niełatwy podopieczny zarządza wspólną wyprawę do Nowego Jorku, której program obejmuje pobyt w hotelu Astoria, wizyty w drogich restauracjach, łóżkowe spotkania z piękną kobietą oraz na koniec palnięcie sobie w łeb ze służbowego pistoletu. Czy ten plan Pacino zostanie wypełniony do ostatniego punktu? Czy kilkudniowa podróż z głęboko nieszczęśliwym, ale nie tracącym poczucia humoru mężczyzną pozwoli O'Donnellowi rozwiązać swój problem?



„Django”



Zdobywca Oskara Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę niewolnika w filmie „Django”, którego akcja rozgrywa się na Południu Stanów Zjednoczonych dwa lata przed Wojną Secesyjną. Na skutek brutalnego traktowania przez byłych właścicieli, pewnego dnia staje twarzą w twarz z pochodzącym z Niemiec łowcą nagród dr Kingiem Schultzem (zdobywca nagrody Akademii – Christoph Waltz). Schultz jest właśnie na tropie niebezpiecznych braci Brittle i tylko Django może go do nich zaprowadzić. Nie poddający się konwencjom Schultz wykupuje Django obiecując, że zwróci mu wolność tuż po schwytaniu braci Brittle – żywych lub martwych. Schultz odnajduje braci, dotrzymuje swojej obietnicy i uwalnia Django. Wspólnie z byłym niewolnikiem, Schultz tropi najbardziej poszukiwanych kryminalistów. Django ma przed sobą jeden cel: odnaleźć i uratować Broomhildę (Kerry Washington), żonę, którą utracił na targu niewolników wiele lat temu.



„Bękarty wojny”



Akcja „Bękartów Wojny” rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine'a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy.



„Szeregowiec Ryan”



Historia oglądana oczami kilku amerykańskich żołnierzy, zaczyna się w decydującym dniu inwazji na Normandię. Oto plaża, na której, podczas śmiertelnie niebezpiecznej misji, ludzie muszą dokonać niemożliwego. Kapitan John Miller (Tom Hanks) otrzymuje rozkaz przedarcia się za linię wroga, by odnaleźć szeregowca Jamesa Ryana, którego trzej bracia polegli w walce. Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią żołnierze pytają o sens tej, zdawać by się mogło, beznadziejnej misji. Dlaczego ośmiu ludzi musi ryzykować życie, by ocalić jednego? W brutalnej rzeczywistości krwawej wojny każdy z bohaterów stara się przetrwać i znaleźć własną odpowiedź.



„Pulp Fiction”



Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę – na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...



„Skazani na Shawshank”



Lata 30-ste XX wieku. Andy Dufresne (Tim Robbins) zostaje skazany, za zamordowanie z premedytacją żony i jej kochanka, na pobyt w najcięższym więzieniu – Shawshank. Już pierwszej nocy przekonuje się o bezwzględności strażników, kiedy jeden z nich pobił więźnia na śmierć. W międzyczasie Andy poznaje Reda (Morgan Freeman), z którym się zaprzyjaźnia. Bohater próbuje nikomu nie wchodzić w drogę do momentu, gdy słyszy rozmowę strażników o pieniądzach. Andy, jako bankier znający kruczki prawne, pomaga jednemu z nich w sprawach finansowych i staje się sławny. Po krótkim czasie wszyscy zwracają się do niego o pomoc z podatkami. Naczelnik więzienia nie pozostaje jednak obojętny na jego talent i sam postanawia go wykorzystać do zarobienia pieniędzy. Po jakimś czasie w Shawshank pojawia się nowy więzień, mogący uniewinnić Andy'ego. Jednak chciwość wygrywa z naczelnikiem, który postanawia nie dopuścić do wypuszczenia Dufresne'a.



„Zielona mila”



Paul Edgecomb (Tom Hanks) jest pensjonariuszem domu starców. Kiedy pewnego razu ogląda w telewizji przedwojenny film, wzrusza się i przypomina sobie dawne czasy. Ze wspomnień zwierza się koleżance, opowiadając historię ze swojej młodości, kiedy jako strażnik bloku śmierci w 1935 roku odprowadzał więźniów na krzesło elektryczne. Ostatnia droga skazańców wiodła przez korytarz wyłożony zielonym linoleum nazywany „zieloną milą". Pewnego razu na blok trafił ogromny czarnoskóry więzień – John Coffey (Michael Clarke Duncan), skazany za zabójstwo dwóch dziewczynek. Szybko okazało się jednak, że ma on zdolność uzdrawiania, a Edgecomb postawiony został przed decyzją, która zaważy na całym jego życiu.

