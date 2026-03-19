Dwie ikony w jednym filmie. Może być hitem roku

Gdy Zendaya spotyka Roberta Pattinsona, trudno mówić o zwykłej premierze. „Drama” już przed wejściem do kin urasta do rangi wydarzenia, które przyciąga uwagę nie tylko fanów kina, ale i całej branży.

Od idoli do świadomych artystów

Drogi obojga aktorów do miejsca, w którym są dziś, nie mogły być bardziej różne, a jednocześnie zaskakująco podobne. Pattinson zdobył globalną rozpoznawalność dzięki sadze „Zmierzch”, jednak szybko porzucił wizerunek romantycznego wampira. Zamiast bezpiecznych blockbusterów wybierał ambitne projekty i współpracę z twórcami kina autorskiego, budując reputację jednego z najbardziej nieoczywistych aktorów swojego pokolenia.

Zendaya z kolei zaczynała jako gwiazda Disney’a, by z czasem całkowicie przełamać schemat „dziecięcej aktorki”. Jej rola w serialu „Euforia” przyniosła jej uznanie krytyków i nagrodę Emmy, a kolejne decyzje zawodowe tylko potwierdziły, że konsekwentnie redefiniuje swoją pozycję w branży.

„Drama” staje się więc symbolicznym spotkaniem dwóch artystów, którzy świadomie rozmontowali swoje popkulturowe etykiety.

Perfekcjonizm kontra nieprzewidywalność

Za kulisami produkcji mówi się o wyjątkowej dynamice między gwiazdami. Zendaya słynie z pełnej kontroli nad projektami — angażuje się produkcyjnie, współtworzy postacie i dba o każdy detal. Pattinson działa zupełnie inaczej. Jest introwertykiem, który często podchodzi do swojej sławy z autoironią i pracuje metodą pełnego zanurzenia w rolę.

To połączenie dyscypliny i twórczego chaosu miało stworzyć na planie „Dramy” napięcie, które — jak twierdzą osoby z produkcji — przeniosło się bezpośrednio na ekran.

Oboje są dziś czymś więcej niż tylko aktorami. Zendaya to jedna z najmłodszych laureatek Emmy i stała bywalczyni najważniejszych wydarzeń modowych. Pattinson po sukcesie „Batmana” udowodnił, że potrafi łączyć kino autorskie z wielkobudżetowymi produkcjami.

Ich wspólny projekt przyciąga więc bardzo różnorodną publiczność — od widzów kina ambitnego, przez fanów blockbusterów, aż po odbiorców seriali premium.

Chemia z kontrastu

To nie jest duet oczywisty. I właśnie dlatego budzi tak duże emocje. Zendaya reprezentuje pokolenie świadome i redefiniujące współczesne narracje. Pattinson od lat ucieka od łatwych etykiet i romantycznych schematów.

W „Dramie” ich energie nie tyle się uzupełniają, ile ścierają, tworząc ekranowy dialog dwóch różnych wrażliwości. Efekt to film, który aspiruje do czegoś więcej niż klasycznej historii miłosnej.

O czym jest „Drama”?

Fabuła skupia się na pozornie idealnej parze: piękni, bogaci i zakochani bohaterowie szykują się do ślubu. Wszystko zmienia się na kilka dni przed ceremonią, gdy na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej.

Pojawia się pytanie, czy przyszły mąż będzie w stanie zaakceptować prawdę, czy też relacja nie przetrwa próby. Historia balansuje między dramatem, romansem i niepokojem, sugerując, że to, co miało być oczywiste, wcale takie nie jest.

Za reżyserię odpowiada Kristoffer Borgli, twórca takich filmów jak „Dream Scenario” i „Chora na siebie”. „Drama” (oryginalny tytuł „The Drama”) trafi do kin 10 kwietnia.

