Kontrowersyjny polski film na małym ekranie. W 46 dni po premierze kinowej

„Król dopalaczy” – inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodego biznesmena, który zbudował imperium na niebezpiecznych substancjach – jest już dostępny na platformie telewizji polskiej.

„Król dopalaczy” online. Głośna premiera w TVP VOD

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych polskich produkcji ostatnich miesięcy opowiada historię, która kilkanaście lat temu elektryzowała opinię publiczną. Twórcy sięgnęli po temat dopalaczy – substancji odurzających powstających z legalnych składników, które przez długi czas pozostawały poza skuteczną kontrolą służb.

Główny bohater, Dawid, to zwyczajny dwudziestolatek, który studiuje, dorabia za granicą i próbuje odnaleźć się w dorosłym życiu. Sytuacja zmienia się diametralnie po śmierci ojca, gdy na jego barki spada odpowiedzialność za rodzinę i zadłużony biznes.

Próba ratowania piekarni kończy się porażką, a desperacja prowadzi Dawida na niebezpieczną ścieżkę. Dzięki kontaktom z prawnikiem i chemikiem zaczyna rozwijać dochodowy interes oparty na sprzedaży dopalaczy. Choć działa na granicy prawa, przez długi czas pozostaje bezkarny.

Popularność jego produktów rośnie, ale wraz z nią pojawiają się dramatyczne skutki – przypadki przedawkowania i rosnące zainteresowanie służb. Powstaje specjalna grupa policyjna, której celem jest zakończenie procederu, jednak działalność Dawida wciąż pozostaje formalnie legalna.

Prawdziwa historia, która wstrząsnęła Polską

Scenariusz filmu został oparty na autentycznych wydarzeniach. W 2008 roku młody przedsiębiorca otworzył w Łodzi pierwszy sklep z dopalaczami, mając zaledwie 23 lata. W krótkim czasie stworzył sieć liczącą ponad 120 punktów sprzedaży w całym kraju.

Sprawa wywołała ogromne kontrowersje i stała się jednym z najgłośniejszych tematów w Polsce. W 2009 roku państwo rozpoczęło zdecydowaną walkę z dopalaczami, a służby zamknęły wszystkie sklepy. Sam twórca biznesu do dziś ma problemy z prawem – został skazany na niemal pięć lat więzienia, jednak nie stawił się do odbycia kary i pozostaje nieuchwytny.

W roli głównej występuje Tomasz Włosok, dziś jeden z najgłośniejszych aktorów młodego pokolenia. Na ekranie obok niego pojawia się Vanessa Aleksander, znana m.in. z serialu „Wojenne dziewczyny”. W filmie wystąpił również Łukasz Simlat, ceniony za role w „Boże Ciało”, „Amok” i „Zjednoczone stany miłości”, który wciela się w policjanta tropiącego głównego bohatera.

Film miał swoją premierę kinową w marcu tego roku. Teraz, zaledwie 46 dni po debiucie na dużym ekranie, trafił do serwisu TVP VOD. Produkcję można obejrzeć w ramach płatnego wypożyczenia.

