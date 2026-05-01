Netflix ma nową serialową perełkę. W dobę na szycie listy

Siedmoodcinkowy serial „Człowiek w ogniu” oparty jest na serii książek A.J. Quinnella, zapoczątkowanej powieścią o tym samym tytule z 1980 roku.

Nowość na Netflix, idealnie na majówkę. Ludzie oglądają masowo nowy serial

Opowiada historię Johna Creasy’ego. Niegdyś niezwykle skuteczny najemnik sił specjalnych, słynący z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach, dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła i jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej.

W główną rolę w serialu wciela się Yahya Abdul-Mateen II, którego szeroka publiczność dobrze zna z takich tytułów jak „Zniknięcie Sidneya Halla”, „Wonder Man”, „Proces siódemki z Chicago”, „Candyman” czy „Watchmen”. W produkcji występują również Billie Boullet („Światełko”) i Alice Braga („Miasto Boga”), a gościnnie wystąpią Scoot McNairy („Nie mów zła”, „Detektyw”) i Bobby Cannavale („Obserwator”, „Scarpetta”).

Boullet wciela się w Poe Rayburn, dziewczynę dorastającą w szybkim i zagmatwanym tempie, która jest niezadowolona z decyzji rodziców o przeprowadzce do Brazylii. Spędza więc całe dnie z zamożnymi kolegami z klasy z zagranicy, aż tragiczny incydent zmienia jej spojrzenie na rodzinę i życie. Jako jedyny świadek przerażającego wydarzenia, Poe szybko dowiaduje się, że jej jedynym prawdziwym sojusznikiem jest John.

Braga gra Valerię Melo, zawodową kierowczynię, mającą rodzinne powiązania z gangiem zarządzającym lokalną fawelą. Po tym, jak Creasy ją zatrudnia, szybko staje się jego prawą ręką – ochrania Poe i ściga terrorystów.

Cannavale zobaczymy gościnnie w roli Paula Rayburna, byłego żołnierza sił specjalnych, który posiada wyjątkową zdolność do odczytywania ludzkich emocji. Paul jest czarujący, troskliwy i opiekuńczy wobec tych, na których mu zależy. Pomimo swojej ciepłej, ojcowskiej natury, lata służby w terenie dały mu wyostrzoną świadomość przemocy i ludzkich zachowań. Bystry i niezwykle inteligentny – prawdopodobnie zna wszystkie odpowiedzi. A jeśli nie, to wkrótce je pozna.

Brytyjskie serialowe sztosy na Netflix – nasze TOP 5!Czytaj też:

4 seriale i 4 filmy. To one w miniony weekend zawojowały Netfliksa