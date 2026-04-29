Globalny serialowy hit powraca. Ludzie kochają ten serial

Platforma Apple TV+ ogłosiła datę premiery długo wyczekiwanego czwartego sezonu „Teda Lasso” z Jasonem Sudeikisem w roli głównej, który jest również producentem wykonawczym serialu. Po swojej globalnej premierze w 2020 roku pobił rekordy i szybko zdobył uznanie, a pierwszy sezon stał się najczęściej nominowanym do Emmy serialem komediowym. Dwa lata z rzędu zdobył nagrodę Emmy dla Najlepszego Serialu Komediowego za dwa pierwsze sezony.

Przypomnijmy, serial "Ted Lasso" opowiada o zmagającym się z problemami angielskim klubie z Premier League, AFC Richmond, który zatrudnia amerykańskiego trenera futbolu, Teda Lasso, jako nowego menedżera. Lasso nie ma żadnego doświadczenia w piłce nożnej, ale z ogromnym entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem podejmuje wyzwanie. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że w klubie działają siły, które nie chcą jego sukcesu.

Uwielbiany na całym świecie komediowy serial powraca. Co w nowym sezonie?

W nowym, czwartym sezonie serialu Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

Do swoich ról powrócą zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely.

Czwarty sezon serialu „Ted Lasso” zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem 5 sierpnia 2026 r. Kolejne będą udostępniane w każdą środę, do 7 października. Wszystkie trzy sezony „Teda Lasso” dostępne są na Apple TV.

