Aktorzy odmówili wybitnemu polskiemu reżyserowi. „Nie chcą w tym grać”

Tuż przed startem zdjęć do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji, który postawił całą produkcję pod znakiem zapytania.

Kryzys na planie „Całopalenia”. Pośpiech i walka o pieniądze

Krzysztof Zanussi, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, od lat kojarzony z kinem moralnego niepokoju, stanął przed poważnym problemem przy realizacji swojego najnowszego projektu. Film „Całopalenie”, który jak sugeruje sam twórca, może być jego ostatnim, od początku powstawał w trudnych warunkach organizacyjnych i finansowych.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej na samym finiszu przygotowań. Produkcja, planowana na 2026 rok, znalazła się pod ogromną presją czasu.

Reżyser w rozmowie na kanale „Historia filmu” ujawnił kulisy nagłego przyspieszenia prac. — Ten projekt był planowany na 2026 r. Uzyskał pieniądze z kinematografii, natomiast był w zawieszeniu i nagle w pierwszych dniach grudnia 2025 r. okazało się, że trzeba natychmiast zrobić kilka dni zdjęciowych, ponieważ jakieś inne pieniądze, które były na ten film przeznaczone, przepadną. Bez obsady, bez dokumentacji, w dzikim pośpiechu ruszyliśmy z tą produkcją. Wynikało to z tego, że albo byśmy ruszyli, albo tego filmu miałoby już nie być — opowiadał Krzysztof Zanussi.

Aktorzy odmówili udziału. „Powiedzieli, że nie chcą w tym grać”

Największe zaskoczenie przyszło jednak chwilę później. Dwójka aktorów, wcześniej zakontraktowanych do głównych ról, niespodziewanie wycofała się z projektu.

— [...] ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, dwoje aktorów do głównych ról, wcześniej już umówionych, odmówiło. Powiedzieli, że nie chcą w tym grać. [...] W jakiś sposób, jeśli dobrze ich zrozumiałem, bo tłumaczyli mi to przez telefon, to była kwestia dystansu, że do tej tematyki nie chcą przylgnąć. Nie chcą o żadnych sprawach duchowych rozważać i że to jest im świat obcy. Oboje to powiedzieli, w różny sposób — relacjonował reżyser na kanale „Historia filmu”.

Rozpaczliwe poszukiwania i zmiany w obsadzie

Decyzja aktorów wywołała chaos na planie i zmusiła twórcę do natychmiastowych działań. — Nie wiem, czy mam słuchać w tym głosu ich agentki, która może taką myśl im posiała, ale w każdym razie to jest dla mnie pewne zaskoczenie, że po tylu latach pracy aktorzy średniego pokolenia na tyle nie mieli zaufania do tego projektu, że powiedzieli, że wolą w nim nie występować — przyznał.

— Musiałem szybko szukać zmiany, przesunąć jednego aktora z jednej do drugiej roli. Ratowałem się naprawdę rozpaczliwie, bo dopiero dzień przed zdjęciami wiedzieliśmy, z kim to kręcimy i dalej do reszty filmu muszę teraz dopiero rozpocząć szerokie poszukiwania. To bardzo duże zaskoczenie dla mnie, ale trzeba się też z tym pogodzić — dodał.

Choć produkcja przez moment wisiała na włosku, ostatecznie udało się ją uratować. Jak dowiedziała się Plejada, w pierwszych dniach marca 2026 roku zdjęcia do filmu „Całopalenie” jednak ruszyły.

Czytaj też:

Głośny film z ubiegłego roku wpada do sieci. To ekranizacja najmocniejszej książki Stephena KingaCzytaj też:

Masowo oglądaliśmy ten serial. Teraz ukochana postać wraca w filmie