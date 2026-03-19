Aktorzy odmówili wybitnemu polskiemu reżyserowi. „Nie chcą w tym grać”
Krzysztof Zanussi Źródło: Newspix.pl / Mateusz Bosiacki/ 400MM.Pl
Na finiszu przygotowań wszystko zaczęło się sypać. Na dodatek przy produkcji tak wybitnego reżysera.

Tuż przed startem zdjęć do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji, który postawił całą produkcję pod znakiem zapytania.

Kryzys na planie „Całopalenia”. Pośpiech i walka o pieniądze

Krzysztof Zanussi, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, od lat kojarzony z kinem moralnego niepokoju, stanął przed poważnym problemem przy realizacji swojego najnowszego projektu. Film „Całopalenie”, który jak sugeruje sam twórca, może być jego ostatnim, od początku powstawał w trudnych warunkach organizacyjnych i finansowych.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej na samym finiszu przygotowań. Produkcja, planowana na 2026 rok, znalazła się pod ogromną presją czasu.

Reżyser w rozmowie na kanale „Historia filmu” ujawnił kulisy nagłego przyspieszenia prac. — Ten projekt był planowany na 2026 r. Uzyskał pieniądze z kinematografii, natomiast był w zawieszeniu i nagle w pierwszych dniach grudnia 2025 r. okazało się, że trzeba natychmiast zrobić kilka dni zdjęciowych, ponieważ jakieś inne pieniądze, które były na ten film przeznaczone, przepadną. Bez obsady, bez dokumentacji, w dzikim pośpiechu ruszyliśmy z tą produkcją. Wynikało to z tego, że albo byśmy ruszyli, albo tego filmu miałoby już nie być — opowiadał Krzysztof Zanussi.

Aktorzy odmówili udziału. „Powiedzieli, że nie chcą w tym grać”

Największe zaskoczenie przyszło jednak chwilę później. Dwójka aktorów, wcześniej zakontraktowanych do głównych ról, niespodziewanie wycofała się z projektu.

— [...] ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, dwoje aktorów do głównych ról, wcześniej już umówionych, odmówiło. Powiedzieli, że nie chcą w tym grać. [...] W jakiś sposób, jeśli dobrze ich zrozumiałem, bo tłumaczyli mi to przez telefon, to była kwestia dystansu, że do tej tematyki nie chcą przylgnąć. Nie chcą o żadnych sprawach duchowych rozważać i że to jest im świat obcy. Oboje to powiedzieli, w różny sposób — relacjonował reżyser na kanale „Historia filmu”.

Rozpaczliwe poszukiwania i zmiany w obsadzie

Decyzja aktorów wywołała chaos na planie i zmusiła twórcę do natychmiastowych działań. — Nie wiem, czy mam słuchać w tym głosu ich agentki, która może taką myśl im posiała, ale w każdym razie to jest dla mnie pewne zaskoczenie, że po tylu latach pracy aktorzy średniego pokolenia na tyle nie mieli zaufania do tego projektu, że powiedzieli, że wolą w nim nie występować — przyznał.

— Musiałem szybko szukać zmiany, przesunąć jednego aktora z jednej do drugiej roli. Ratowałem się naprawdę rozpaczliwie, bo dopiero dzień przed zdjęciami wiedzieliśmy, z kim to kręcimy i dalej do reszty filmu muszę teraz dopiero rozpocząć szerokie poszukiwania. To bardzo duże zaskoczenie dla mnie, ale trzeba się też z tym pogodzić — dodał.

Choć produkcja przez moment wisiała na włosku, ostatecznie udało się ją uratować. Jak dowiedziała się Plejada, w pierwszych dniach marca 2026 roku zdjęcia do filmu „Całopalenie” jednak ruszyły.

Źródło: WPROST.pl