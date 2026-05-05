„Genialnie zrobiony film”. Piszą, że końcówka tego thrillera „przewraca mózg do góry nogami”
„Contratiempo. Niewidzialny gość” Źródło: Atresmedia
Widzowie piszą, że dawno nie widzieli tak genialnie zrobionego filmu, którego koniec „przewraca mózg do góry nogami”. Ten thriller to nieodkryta przez wielu perełka, mimo że może poszczycić się notą 8/10.

Jeżeli brakuje ci plot twistów filmowych, jak w „Siedem”, „Zaginionej dziewczynie” czy „Szóstym zmyśle”, ten thriller-kryminał dostarczy ci ich aż w nadmiarze. „Contratiempo. Niewidzialny gość” to hiszpańska produkcja według scenariusza i reżyserii Oriola Paulo. Główną rolę zagrał tutaj Mario Casas – znany dobrze widzom z takich tytułów jak „Niewinny”, „Ratownik”, „Trzy metry nad niebem” czy „Były lokator”.

Najlepszy thriller ostatnich lat. Ocena 8/10 od widzów i komentarze pochwalne

Bogaty biznesmen Adrián Doria (Mario Casas) zostaje znaleziony w górskim pokoju hotelowym ze zwłokami swojej kochanki u boku, fotografki Laury Vidal (Bárbara Lennie). Aresztowany przez policję zatrudnia Virginię Goodman (Ana Wagener), doświadczoną prawniczkę. Mężczyzna opowiada adwokatce o tym, co się wydarzyło i swoim związku z Laurą.

Wystarczy wpisać w Google ten tytuł i od razu wyskakują o nim same pozytywne komentarze i noty – zarówno na zagranicznych, jak i polskich stronach z recenzjami filmowymi. Oto niektóre z nich:

„Zaskakujący, zmuszający do ciągłego skupienia i zwracania uwagi na szczegóły. Intryga złożona i dobrze poprowadzona”; „Mimo stu zwrotów akcji wszystko ma logiczny sens i dobrze się ogląda. Niejednoznaczni bohaterowie i trzyma w napięciu”; „Pogrywa z oczekiwaniami widza. Przemyślany, dbający o szczegóły. Choć zawsze znajdą się malkontenci. Finał dosłownie wbija w fotel”; „Wodzący widza za nos, zniuansowany, gęsty i niepokojący kryminał. Zwroty akcji zaskakują, narracja robi swoje, a zakończenie po prostu wbija w fotel”; „Kiedy myślisz że już wiesz kto zabił, a na końcu filmu dzieją się takie rzeczy które przewracają ci mózg do góry nogami”; „Już dawno tak genialnie zrobionego filmy nie widziałam. To mylenie tropów, hipotezy... Geniusz!”.

Film „Contratiempo. Niewidzialny gość” obecnie dostępny jest w Polsce na trzech platformach: Player, CANALVOD oraz CDA.

