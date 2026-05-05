„Genialnie zrobiony film”. Piszą, że końcówka tego thrillera „przewraca mózg do góry nogami”

Jeżeli brakuje ci plot twistów filmowych, jak w „Siedem”, „Zaginionej dziewczynie” czy „Szóstym zmyśle”, ten thriller-kryminał dostarczy ci ich aż w nadmiarze. „Contratiempo. Niewidzialny gość” to hiszpańska produkcja według scenariusza i reżyserii Oriola Paulo. Główną rolę zagrał tutaj Mario Casas – znany dobrze widzom z takich tytułów jak „Niewinny”, „Ratownik”, „Trzy metry nad niebem” czy „Były lokator”.

Najlepszy thriller ostatnich lat. Ocena 8/10 od widzów i komentarze pochwalne

Bogaty biznesmen Adrián Doria (Mario Casas) zostaje znaleziony w górskim pokoju hotelowym ze zwłokami swojej kochanki u boku, fotografki Laury Vidal (Bárbara Lennie). Aresztowany przez policję zatrudnia Virginię Goodman (Ana Wagener), doświadczoną prawniczkę. Mężczyzna opowiada adwokatce o tym, co się wydarzyło i swoim związku z Laurą.

Wystarczy wpisać w Google ten tytuł i od razu wyskakują o nim same pozytywne komentarze i noty – zarówno na zagranicznych, jak i polskich stronach z recenzjami filmowymi. Oto niektóre z nich:

„Zaskakujący, zmuszający do ciągłego skupienia i zwracania uwagi na szczegóły. Intryga złożona i dobrze poprowadzona”; „Mimo stu zwrotów akcji wszystko ma logiczny sens i dobrze się ogląda. Niejednoznaczni bohaterowie i trzyma w napięciu”; „Pogrywa z oczekiwaniami widza. Przemyślany, dbający o szczegóły. Choć zawsze znajdą się malkontenci. Finał dosłownie wbija w fotel”; „Wodzący widza za nos, zniuansowany, gęsty i niepokojący kryminał. Zwroty akcji zaskakują, narracja robi swoje, a zakończenie po prostu wbija w fotel”; „Kiedy myślisz że już wiesz kto zabił, a na końcu filmu dzieją się takie rzeczy które przewracają ci mózg do góry nogami”; „Już dawno tak genialnie zrobionego filmy nie widziałam. To mylenie tropów, hipotezy... Geniusz!”.

Film „Contratiempo. Niewidzialny gość” obecnie dostępny jest w Polsce na trzech platformach: Player, CANALVOD oraz CDA.

Czytaj też:

9 seriali Netfliksa, które mają najbardziej satysfakcjonujące zakończeniaCzytaj też:

Aż ponad 30 nowych tytułów w bibliotece HBO Max. Te już są