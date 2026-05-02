Kultowy film powraca na ekran! Jest uwielbiany przez fanów kina akcji

Niewidomy wojownik z mieczem ukrytym w lasce i gangsterskie porachunki w tle? Brzmi jak szalony miks, który nie powinien działać, a jednak działa aż zaskakująco dobrze.

Legenda samurajów w amerykańskim wydaniu. Fani kina akcji to kochają

„Ślepa furia” to amerykański film akcji z 1989 roku w reżyserii Phillip Noyce, dla którego była to przepustka do Hollywood. W roli głównej wystąpił Rutger Hauer jako Nick Parker – niewidomy weteran wojny wietnamskiej, który potrafi zrobić z miecza narzędzie bardzo przekonujących argumentów.

Produkcja jest luźnym remakiem japońskiego „Zatoichi Challenged” i czerpie garściami z historii o legendarnym ślepym samuraju. Efekt? Nietypowa mieszanka kina akcji, filmu drogi, komedii i stylistyki samurajskiej przeniesionej do realiów Ameryki lat 80.

Choć po premierze film zebrał mieszane-pozytywne recenzje i nie podbił box office’u, z czasem zdobył wierne grono fanów. W dużej mierze to zasługa charyzmatycznej kreacji Hauera i widowiskowych scen walki.

Aktor nie miał łatwego zadania. Przez miesiąc trenował z niewidomym judoką Lynnem Manningiem, by wiarygodnie oddać sposób poruszania się osoby niewidomej. Równolegle uczył się skomplikowanej szermierki, co przy intensywnym planie zdjęciowym oznaczało dość brutalną szkołę przetrwania.

O czym jest film „Ślepa furia”? Gdzie go obejrzeć?

Historia zaczyna się w Wietnamie, gdzie Nick Parker zostaje porzucony przez swoich towarzyszy i traci wzrok. Schronienie znajduje w wiosce przyjaznej Amerykanom, gdzie uczy się samodzielności i doskonali swoje zmysły, osiągając mistrzostwo w walce mieczem.

Po latach wraca do Stanów Zjednoczonych, by odnaleźć dawnego przyjaciela, Franka Devereaux (Terry O'Quinn), i dowiedzieć się, dlaczego zostawił go na pewną śmierć. Szybko okazuje się, że Frank ma poważne problemy – zadłużył się w kasynie w Las Vegas i wpadł w ręce gangsterów.

Przestępcy proponują układ: dług zniknie, jeśli Frank pomoże im w produkcji nowego narkotyku. Aby go zmusić do współpracy, porywają jego syna Billy’ego (Brandon Call). Nick postanawia wkroczyć do akcji, a jego przeciwnicy szybko przekonują się, że brak wzroku nie oznacza braku umiejętności.

Film „Ślepa furia” będzie można obejrzeć w sobotę, 2 maja o godz. 20:00 na kanale Stopklatka. Jeśli ktoś ma ochotę na kino akcji z czasów, gdy fabuła potrafiła być równie absurdalna co wciągająca, to propozycja trudna do zignorowania.

Hit streamingu w końcu w telewizji. Mocne kino dla twardzieliCzytaj też:

4 seriale i 4 filmy. To one w miniony weekend zawojowały Netfliksa