Koniec pewnej ery w „Dzień dobry TVN”. Dziennikarka odchodzi po 16 latach

O odejściu Katarzyna Olubińska-Godlewskiej z TVN Warner Bros poinformował jako pierwszy portal wirtualnemedia.pl. Dziennikarka specjalizowała się w tematyce religijnej.

Olubińska-Godlewska rozstała się z "Dzień dobry TVN"

– Na początku tego roku zostałam zaproszona na spotkanie w sprawie zmian zasad współpracy i podjęłam niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu współpracy z redakcją, która trwała prawie 16 lat. Od 1 kwietnia nie jestem już związana z „Dzień dobry TVN” – mówiła w rozmowie z serwisem Katarzyna Olubińska-Godlewska.

Jak dodała, inicjatywa zakończenia współpracy nie była jej inicjatywą, jednak pozostawiono jej wybór. – Takie decyzje nigdy nie są łatwe, zwłaszcza gdy pracuje się z fantastycznymi ludźmi, robiąc to, co się kocha. Pomyślałam jednak, że nadszedł dla mnie czas na zmianę, na rozpoczęcie nowego etapu. Doceniam to, że rozstaliśmy się za porozumieniem stron, w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku, nie wykluczając współpracy w przyszłości – dodała.

Czym zajmowała się Katarzyna Olubińska-Godlewska?

Przypomnijmy, dziennikarka przygotowywała dla stacji relacje na żywo, tworzyła również materiały o tematyce religijnej. Zrealizowała m.in. cykl „Kobiety w religiach świata” . Teraz dziennikarka ma się skupić na rozwoju swojego kanału „Bóg w wielkim mieście” w serwisie YouTube. Ze swoimi gośćmi rozmawia przede wszystkim na tematy związane z wiarą.

„Podcast stał się dla mnie nową drogą. Miejscem ważnych, czułych i prawdziwych spotkań, które chcę rozwijać z uważnością i miłością. Wierzę, że poruszające i wartościowe treści zasługują na najpiękniejszą oprawę, dlatego od początku stawiam na jakość: profesjonalne nagrania, staranny montaż, troskę o każdy detal. Tak było przy moich pierwszych tekstach, książkach i tak jest dziś” - pisała o swoim kanale na stronie patronite.pl.

Zdają maturę na stadionach. Tak wyglądają egzaminy Szkoły w Chmurze

