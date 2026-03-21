Co obejrzeć w sobotę? Kryminał i sensacja, które nie dają wytchnienia

Tym razem królują kino akcji, szpiegowskie intrygi i historie, w których bohaterowie mają niewiele czasu, a stawka jest absurdalnie wysoka. Jeśli ktoś liczy na spokojny, lekki seans, może się przeliczyć. Reszta powinna być usatysfakcjonowana.

Mocne kino akcji na sobotę

Wśród wielu tytułów na pewno trzeba zwrócić uwagę na mocny thriller szpiegowski „Zawód: Szpieg". Na początku lat 90. doświadczony oficer CIA Nathan D. Muir szykuje się do emerytury. Jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, Tom Bishop, zostaje jednak schwytany w Chinach i skazany na śmierć za szpiegostwo. Tempo akcji i duet Roberta Redforda oraz Brada Pitta budują napięcie, które nie odpuszcza do samego końca.

Prawdziwą perełką jest także klasyka gatunku, czyli „Rewolwer i melonik". W równie lekkim klimacie niezrównany „King's Man: Pierwsza misja", a dla fanów naprawdę twardego kina „Protektor". Luke Wright, były policjant z Nowego Jorku, po osobistej tragedii żyje na marginesie społeczeństwa. Jego los zmienia się, gdy spotyka dwunastoletnią Mei, dziewczynkę obdarzoną niezwykłą pamięcią.

Co warto zobaczyć w sobotni wieczór?

„Świat w płomieniach”



John Cale (Channing Tatum) pracuje w Straży Kapitolu i chroni przewodniczącego Izby Reprezentantów Raphelsona (Richard Jenkins), jednocześnie próbując odbudować relację z córką Emily (Joey King). Gdy jego kandydatura do Secret Service zostaje odrzucona przez agentkę Finnerty (Maggie Gyllenhaal), postanawia nie zdradzać tego dziewczynce i zabiera ją na wycieczkę do Białego Domu.

Sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli, gdy budynek przejmują uzbrojeni terroryści dowodzeni przez bezwzględnego Stenza (Jason Clarke). Wśród zakładników znajduje się córka Cale’a, a także sam prezydent Sawyer (Jamie Foxx). Mężczyzna musi działać natychmiast — ocalić dziecko, uwolnić przetrzymywanych i zabezpieczyć głowę państwa. Sprawę komplikuje fakt, że za atakiem stoi Walker (James Woods), były szef Secret Service. Na barkach Cale’a spoczywa los nie tylko jego bliskich, ale i całego kraju.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 20:00 na kanale AXN.



„Zawód: Szpieg”



Na początku lat 90. doświadczony oficer CIA Nathan D. Muir szykuje się do emerytury. Jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, Tom Bishop, zostaje jednak schwytany w Chinach i skazany na śmierć za szpiegostwo.

Amerykańskie władze nie chcą ryzykować międzynarodowego konfliktu i decydują się nie interweniować. Muir nie zamierza jednak zostawić Bishopa na pastwę losu. W czasie gdy zdaje raport swoim przełożonym, w tajemnicy przygotowuje plan odbicia agenta. Ma niewiele czasu, ograniczone wsparcie i jedną osobę po swojej stronie — sekretarkę Gladys. Tempo akcji i duet Roberta Redforda oraz Brada Pitta budują napięcie, które nie odpuszcza do samego końca.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 21:00 na antenie CANAL+ Premium.



„Wdowy”



W Chicago napad na dwa miliony dolarów kończy się tragicznie — sprawcy giną podczas ucieczki. Problem w tym, że pieniądze należały do mafijnego bossa Jamala Manninga, który nie zamierza odpuścić.

Po zwrot gotówki zgłasza się do Veroniki, wdowy po przywódcy grupy. Kobieta szybko zdaje sobie sprawę, że brak spłaty oznacza poważne konsekwencje. Gdy trafia na plan kolejnego skoku, postanawia działać. Do współpracy angażuje inne wdowy — Alice i Lindę — oraz opiekunkę dzieci Belle. Razem przygotowują ryzykowną akcję, która może zadecydować o ich przyszłości.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 19:30 na antenie HBO 2.



„King's Man: Pierwsza misja”



Początek XX wieku i świat na krawędzi wojny. Orlando, książę Oxfordu (Ralph Fiennes), po śmierci żony wychowuje syna Conrada (Harris Dickinson) i tworzy niezależną agencję wywiadowczą.

Na jego drodze staje tajemnicza organizacja zwana Stadem, kierowana przez Pasterza (Matthew Goode). Wśród jej członków znajdują się m.in. Rasputin (Rhys Ifans) i Mata Hari (Valerie Pachner). Orlando, wspierany przez syna i lojalnych współpracowników, musi powstrzymać globalny spisek. Film łączy historię z fikcją, serwując widowiskową opowieść o początkach słynnej organizacji.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 21:00 na antenie Polsat Film.



„12 Godzin”



Will Montgomery (Nicolas Cage), były mistrz napadów, wychodzi z więzienia i próbuje odbudować relację z córką Alison (Sami Gayle). Szybko okazuje się, że przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

Jego dawny wspólnik Vincent (Josh Lucas) porywa dziewczynę i żąda zwrotu 10 milionów dolarów, które — jak twierdzi — Montgomery ukrył. Problem w tym, że pieniądze już nie istnieją. Czas zaczyna działać na niekorzyść bohatera, który ma zaledwie 12 godzin, by uratować córkę. Pomóc może mu jedynie była partnerka Riley (Malin Akerman).

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 20:00 na kanale Stopklatka.



„Rewolwer i melonik”



Londyn lat 90. zmaga się z niewytłumaczalnymi anomaliami pogodowymi. Rząd zleca śledztwo agentowi Johnowi Steedowi (Ralph Fiennes) i doktor Emmie Peel (Uma Thurman).

Szybko wychodzi na jaw, że za zmianami stoi sir August de Wynter (Sean Connery), który potrafi kontrolować pogodę. Dwójka bohaterów musi powstrzymać terrorystę, zanim doprowadzi do katastrofy na ogromną skalę.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 20:20 na kanale Warner TV.



„Protektor”



Luke Wright, były policjant z Nowego Jorku, po osobistej tragedii żyje na marginesie społeczeństwa. Jego los zmienia się, gdy spotyka dwunastoletnią Mei, dziewczynkę obdarzoną niezwykłą pamięcią.

Ścigana przez chińskie i rosyjskie gangi, staje się celem bezwzględnych przestępców. Wright postanawia ją chronić, mimo że oznacza to powrót do świata przemocy i konfrontację z własną przeszłością.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 21:25 na antenie TVP1.



„Uprowadzona”



Bryan Mills (Liam Neeson), były agent służb specjalnych, próbuje odbudować relację z córką Kim (Maggie Grace). Gdy dziewczyna wyjeżdża do Paryża, szybko okazuje się, że trafia w ręce przestępców.

Podczas dramatycznej rozmowy telefonicznej Bryan zdobywa pierwsze informacje o porywaczach. Wyrusza do Francji i rozpoczyna bezwzględną walkę z gangiem zajmującym się handlem ludźmi. Czas działa na jego niekorzyść, a stawką jest życie córki.

Emisja w sobotę, 21 marca o godz. 22:05 na antenie TV Puls.

