8,2/10 od krytyków i 7,7/10 od widzów. Filmowy hit kinowy robi szał na VOD

Według statystyk, film „Wielki Marty”, który od kilku dni oglądać można w sieci, jest teraz najpopularniejszą produkcją w streamingu. Timothee Chalamet pojawia się tu w roli genialnego Marty'ego Mausera. Scenariusz został zainspirowany życiem legendarnego Marty’ego Reismana, tenisisty stołowego, który zrewolucjonizował tę dyscyplinę i złotymi zgłoskami zapisał się w historii tego sportu. Za kamerą stanął Josh Safdie („Good Time” i „Nieoszlifowane diamenty”).

„Wielki Marty” online. Gdzie obejrzeć film?

Ani tego faceta, ani jego marzenia nikt nie bierze poważnie. A Marty to charyzmatyczny, ekscentryczny, a jednocześnie pełen emocji gość, który gra w ping-ponga z ogromną pasją, zakochuje się, liczy banknoty w żółtych taksówkach, ucieka, uchyla się przed kulami, podróżuje, by spełnić marzenie o byciu najlepszym graczem w historii. Dla niego seria niekończących się wyrzeczeń jest tylko dłuższą drogą do celu. A marzenie o byciu najlepszym pośród najlepszych spełni, choćby życie i los rzucało kolejne kłody pod…paletkę.

Chalametowi na ekranie partnerują m.in.: Gwyneth Paltrow („Zakochany Szekspir” – OSCAR, „Iron Man”, „Avengers”, „Emma”, „Hook”, „Morderstwo doskonałe”, „Przypadkowa dziewczyna”); Tyler, The Creator – gwiazdor rapu, dwukrotny zdobywca nagrody Grammy; Fran Drescher („Niania” – serial, „Pomoc domowa” – serial); Odessa A’zion („Hellraiser”, „Duchy” – serial, „Wszystko ze mną OK?”) czy Sandra Bernhard („Król komedii”, „Rozdzielenie” – serial, „Rodzina Soprano+ – serial, „Hudson Hawk)”.

„Wielki Marty” globalnie pobił oscarowe „Wszystko wszędzie naraz” (147 milionów dolarów) oraz dystopijny thriller Alexa Garlanda „Civil War” (127 milionów dolarów), które dotychczas zajmowały najwyższe miejsca w światowym box office studia A24. Również na polskim rynku „Marty” stał się najlepszym: wyprzedził poprzedni najbardziej kasowy tytuł A24 „Babygirl”.

Film „Wielki Marty” oglądać można obecnie na wielu polskich platformach streamingowych. Kilka dni temu zadebiutował na TVP VOD, a wcześniej także na platformie Mojeekino.pl. Jest też dostępny na Playerze i Polsat Box Go.

Czytaj też:

