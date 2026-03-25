Pieją z zachwytu nad tym serialem. To połączenie „Breaking Bad” i „Rodziny Soprano”

„Emocjonalny terroryzm najwyższej klasy. Konflikt moralny najwyżej próby. Współczesna Rodzina Soprano”; „Pod każdym względem warto było. To nie jest zwykły serial szpiegowski. Zaskakująca psychologia postaci, świetne aktorstwo i wspaniale niedualny opis rzeczywistość”; „Nie ma słabych sezonów”; „Smaczny, uzależniający, do cna wciągający. Niesamowita stylistyka zimnej wojny zabiera widza w pełen suspensu świat politycznych zawirowań i ludzkiego egoizmu”; „Nikt nie widział, nikt nie słyszał, a rewelacja. Mistrzowskie buildupy i prawdopodobnie najlepszy soundtrack od czasu Miami Vice”; „Potrzebowałem kilkudziesięciu miesięcy, żeby kliknęło, ale jak kliknęło to klękajcie narody. Reaganowska Ameryka, miłość, ojczyzna i wyrzeczenie” – piszą o nim w sieci.

Perełka kryminalna, która czeka na odkrycie. Miliony fanów już ją pokochało – jest w Polsce

„Zawód: Amerykanin” ma ósemkę w dziesięcioliczbowej skali od polskiej widowni i można tylko przypuszczać – po ocenach w sieci z innych portali agregujących opinie widzów – że kochają go miliony ludzi na całym świecie.

W głównej roli mamy tutaj Matthew Rhysa, którego dobrze znamy z „Perry'ego Masona” stacji HBO Max czy ostatnio z „Bestii we mnie” na Netflix. Na ekranie towarzyszy mu Keri Russell, czyli netfliksowa „Dyplomatka”. „Zawód: Amerykanin” ma na swoim koncie Złoty Glob i 20 innych nagród.

To seria kryminalna, opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość.

Z dnia na dzień związek Philipa i Elizabeth zdaje się coraz bardziej namiętny i szczery, jednak ciągła eskalacja zimnej wojny sprawia, iż w ich życie coraz mocniej ingeruje siatka szpiegów, pod której kontrolą się znajdują. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ich sąsiadem zostaje Stan (Noah Emmerich), agent FBI pracujący dla kontrwywiadu.

Jeżeli lubisz kryminały i jeszcze nie oglądałeś tej perełki – cały serial „Zawód: Amerykanin” dostępny jest teraz na Disney+.

