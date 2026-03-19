Jego filmy kochają wszyscy, nadchodzi kolejna perełka. Widzicie tę obsadę?

Henry Cavill był Supermanem, Geraltem i Sherlockiem Holmesem. Mógł być jeszcze Edwardem w „Zmierzchu” czy agentem 007 w „Casino Royale”. Mimo przegapionych okazji jego role w produkcjach „Dynastia Tudorów” (2007–2010) „Immortals: Bogowie i herosi” (2011), „Człowiek ze stali” (2013), „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (2016) „Liga Sprawiedliwości” (2017), „Mission: Impossible – Fallout” (2018), „Wiedźmin” (2019-2023), „Enola Holmes” (2020) i „Enola Holmes 2” (2022), czy w „Black Adam” (2022) wywindowały go do pozycji jednego z najciekawszych brytyjskich aktorów. W czerwcu zagości na wielkim ekranie w roli Sida, elitarnego agenta, który traci zimną krew dopiero wtedy, gdy stawka gwałtownie rośnie. Ale nie będzie sam. Ramię w ramie i broń w broń będzie z nim Jake Gyllenhaal, który wcieli się w Bronco. „Zawodowcy” to będzie trzeci wspólny projekt brytyjskiego duetu aktorsko-reżyserskiego. Cavill z Guyem Ritchiem spotkał się już na planie „Kryptonimu U.N.C.L.E”. i „Ministerstwa Niebezpiecznych Drani”.

Nadchodzi nowy film od mistrza, a zwiastun wbija w fotel – jak zwykle. O czym będą „Zawodowcy”?

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, „załatwienia sprawy” i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Oprócz Jake Gyllenhaala i Henry'ego Cavilla, w obsadzie pojawią się Rosamund Pike („Śmierć nadejdzie jutro”, „Zaginiona dziewczyna”, „Saltburn”)i Eliza Gonzalez („Baby Driver”, „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”, „Godzilla vs. Kong”, „O wszystko zadbam”).

Film „Zawodowcy” zadebiutuje w kinach 29 maja 2026 roku.

