Dziś lawina nowości na Netflix! Wpadł najbardziej wyczekiwany film od lat

Tego nie możecie przegapić. Już dziś, laureat Oscara Cillian Murphy powraca w kultowej roli Tommy’ego Shelby’ego w pełnym rozmachu filmie pełnometrażowym w reżyserii Toma Harpera na podstawie scenariusza Stevena Knighta. Na ten film fani serialowej opowieści czekali od lat.

W obsadzie znaleźli się też Rebecca Ferguson („Diuna”, „Dom pełen dynamitu”), nominowany do Oscara Tim Roth („Wściekłe psy”, „Nienawistna ósemka”), Sophie Rundle („After the Flood”, „Gentleman Jack”), nominowany do Oscara Barry Keoghan („Saltburn”, „Duchy Inisherin”) oraz lauraet Primetime Emmy Stephen Graham („Dojrzewanie”, „Punkt wrzenia”).

A jeżeli będzie wam mało – dzisiaj na Netflix też cztery inne świetne nowości. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier i cieszcie się wybitnymi, piątkowymi seansami.

Dziś na Netflix lawina świetnych nowości! Nie tylko film „Peaky Blinders”!

„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”



Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…



„Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel”



Wnikliwe spojrzenie na burzliwe początki Red Hot Chili Peppers ukazujące, jak wielki wpływ na zespół miał jego pierwszy gitarzysta, Hillel Slovak. Dokument przybliża nam ewolucję muzyków, która dokonywała się w Los Angeles, oraz losy przyjaźni, jaka ich połączyła.



„Co się zdarzyło w Las Vegas”



Po nocy w Las Vegas Joy i Jack budzą się jako małżeństwo. Na domiar złego jedno wygrywa fortunę za pieniądze drugiego.



„Miłość na zamówienie”



Rodzice Trippa pragną, by ich trzydziestopięcioletni syn w końcu się usamodzielnił. Podstępem wprowadzają w jego życie kobietę idealną - Paulę.

