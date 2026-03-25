Jeden aktor kradnie cały serial. Ten kryminał HBO Max to hit 2025

Już dawno nie było tak dobrego serialu. Ta genialna produkcja z 2025 roku spodoba się wszystkim, którzy mają specjalne miejsce w sercu dla „Mare z Easttown” czy „Detektywa”. Ale główne skrzypce gra tu jeden aktor, bez którego trudno sobie w ogóle tę perełkę wyobrazić.

58-letni amerykański aktor Mark Ruffalo to jeden z ulubieńców widzów. Choć ma na swoim koncie wiele kultowych filmowych ról, to jednak wielu docenia równie mocno wcielenia serialowe. I choć nie było ich wcale tak dużo – pozostają legendarne. W 2020 roku zagrał podwójną rolę w hicie HBO Max „To wiem na pewno”, a potem oglądać mogliśmy go w „Świetle, którego nie widać” Netfliksa. Głośno w ubiegłym roku było o dwóch produkcjach serialowych, w których brał udział. Jednym jest dramat „Hal & Harper” z Lili Reinhart, którego niestety nie możemy wciąż zobaczyć w Polsce, a drugim „Grupa zadaniowa” – kryminał, który chcemy wam polecić w tym artykule.

„Grupa zadaniowa” to więcej niż kryminał. Mark Ruffalo w najwyższej formie

Na początku miał to być miniserial, jednak po jego świetnym przyjęciu przez widzów, już zapowiedziana została jego kontynuacja. Nie martwcie się jednak – historia jest domknięta już w pierwszym sezonie, więc w kolejnym możemy się spodziewać zupełnie nowych wątków.

„Grupa zadaniowa” (ang. „Task”) opowiada o agencie FBI, który stoi na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. I choć wszystkie role w serialu zostały pięknie napisane i zagrane, trudno nie zwrócić uwagi na to, że to właśnie wcielenie Marka Ruffallo, sprawia, że ten serial jest tak dobry. Agent FBI, którego gra – Tom Brandis – to też rozdarty mężczyzna, były katolicki ksiądz, który nie może otrząsnąć się po rodzinnej tragedii, jednocześnie wychowując córkę. Ruffalo wnosi do postaci Brandisa głębokie poczucie człowieczeństwa i wrażliwości, zmieniając postać, która mogłaby być stereotypowym antybohaterem-gliniarzem, w bohatera złożonego i wiarygodnego.

To właśnie dzięki takiej wielowymiarowości „Grupa zadaniowa” wykracza poza ramy klasycznego kryminału. To nie tylko historia o ściganiu przestępców, ale przede wszystkim opowieść o winie, odkupieniu i granicach ludzkiej wytrzymałości. Jeśli więc szukacie produkcji, która wciąga od pierwszej minuty i zostaje w głowie na długo po seansie, „Task” powinien znaleźć się na waszej liście natychmiast.

