Nowy polski film o świecie bez starości. Agata Kulesza zachwyca w pierwszych ujęciach

Akcja jednego z najbardziej poruszających filmów sezonu, osadzona jest w świecie, w którym wynaleziono lek na starość. „Czas, który nie nadszedł”, debiut reżyserski Julii Rogowskiej, wejdzie do kin jesienią i już teraz przyciąga uwagę nie tylko mocnym tematem, ale i znakomitą obsadą. Film łączy emocjonalny dramat z przewrotną wizją przyszłości, pokazując, dokąd może nas zaprowadzić obsesja młodości. To historia o miłości, stracie, wyborach i konsekwencjach — ale przede wszystkim o prawie do bycia sobą, nawet jeśli świat chce ci to odebrać. W sieci właśnie zadebiutował jego krótki fragment a także fotki z planu.

To będzie najmocniejszy polski film tego roku? Agata Kulesza przeszła prawdziwą metamorfozę

Akcja „Czasu, który nie nadszedł” rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwo odrzuciło starość, autentyczność i niedoskonałość. Rewolucyjna kuracja antygeriatryczna stała się standardem, a ci, którzy jej odmawiają — jak Sara (Agata Kulesza) — trafiają do odizolowanych ośrodków.

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar (Dobromir Dymecki) planowali zestarzeć się razem. On jednak – jak większość – poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

Agata Kulesza podkreśla, że od pierwszej chwili czuła siłę tej historii — opowieści o widzialności dojrzałych kobiet i o świecie, który wypiera to, co przemija. Z kolei Dobromir Dymecki opisuje Oskara jako człowieka, który zapłacił wysoką cenę za próbę oszukania czasu — i teraz musi zmierzyć się z tym, przed czym uciekał. Ich relacja to oś emocjonalna całego filmu – prowokująca do zadania sobie pytań o swoje przekonania i potencjalne wybory.

Ważną rolę w historii odgrywa Layla, partnerka Oskara, grana przez Michalinę Łabacz. — Moja bohaterka żyje w nowym systemie wartości, według zasad, które wraz z pojawieniem się Sary zostają wystawione na próbę. Layla stara się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, w której jej idealny świat zaczyna się rozpadać. Podoba mi się jej siła. Pomimo problemów, bierze sprawy w swoje ręce, stara się działać i walczy o swoje – mówi aktorka. — To wizja świata, która opowiada o tym, do czego może doprowadzić obsesyjny lęk przed starością i pragnienie bycia wiecznie młodym. Historia o miłości, utraconym czasie, wyborach i ich konsekwencjach, o tym, że najważniejsze jest to, co mamy w środku – dodaje.

Film „Czas, który nie nadszedł” w kinach już od 16 października 2026 roku.

