Łzy po nagraniu Jabłczyńskiej. „Później może nigdy nie nadejść”

Zwykła paczka, która miesiącami leżała nierozpakowana, stała się początkiem historii, po której trudno przejść obojętnie. Joanna Jabłczyńska opublikowała nagranie, które poruszyło internautów do głębi i zmusiło wielu do zatrzymania się na chwilę.

Niewinna paczka i list, który ściska za gardło

Wideo zaczyna się niemal banalnie. Aktorka pokazuje zapakowany karton z telewizorem, który, jak przyznaje, kupiła pod koniec listopada i… nigdy nie rozpakowała.

„Mam przed sobą nierozpakowaną paczkę, ale wbrew pozorom to nie będzie unboxing. To telewizor, który kupiłam pod koniec listopada zeszłego roku. Do tej pory nie został rozpakowany i przez cały ten czas leżał nietknięty, aż do dzisiaj. Ponieważ dziś trafił ponownie w moje ręce, postanowiłam nagrać tę rolkę. Może ktoś z was właśnie takich słów lub wsparcia potrzebuje” – mówiła do swoich obserwatorów.

Chwilę później nagranie nabiera zupełnie innego ciężaru. Aktorka odczytuje list do św. Mikołaja napisany przez panią Kazimierę, pensjonariuszkę Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach.

„U nas jest tylko jeden telewizor i nie możemy się dogadać, bo panowie lubią oglądać sport, a ja z innymi paniami seriale. Jeśli możesz, poproszę jeszcze o coś słodkiego i coś dla zdrowia, czyli amol”.

Prosta prośba o telewizor i drobne rzeczy szybko okazuje się czymś znacznie większym – symbolem samotności i potrzeby choćby chwilowej ucieczki od codzienności.

Spóźniony prezent. „Później” może nie nadejść

Jabłczyńska przyznała, że chciała osobiście wręczyć prezent pani Kazimierze. Liczyła, że spotkanie sprawi jej radość. Stało się inaczej.

„Na początku grudnia dostałam informację, że pani Kazimiera nie żyje”.

W nagraniu pojawia się też głos bliskiej przyjaciółki aktorki, która przeżywała podobne refleksje. „Zaczęłam się zastanawiać, że człowiek wszystko odkłada na później, a to później może nigdy nie nadejść. Dlatego do ciebie dzwonię”.

Brzmi jak banał, jak coś, co każdy z nas słyszał już setki razy. Tyle że tym razem nie da się tego tak łatwo zignorować.

„Nie odkładajcie tego na później”

Na koniec aktorka tłumaczy, dlaczego w ogóle nagrała taką rolkę zwraca się wprost z apelem do wszystkim internautów.

„Nagrywam tę rolkę, żeby siebie i was zachęcić do tego, żeby nie odkładać marzeń na później, żeby nie odkładać siebie na później. Jeśli chcecie się z kimś spotkać, po prostu to zróbcie. Jeśli chcecie do kogoś zadzwonić, nie odkładajcie tego”.

Pod nagraniem szybko pojawiły się setki komentarzy. „Kobieto! Kocham Cię za ten materiał jeszcze mocniej”, „Śpieszmy się kochać ludzi”, „cudowna rolka, piękne słowa i przekaz” – pisali poruszeni internauci.

