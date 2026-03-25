Lawina rozwodów w show-biznesie! Kolejne gwiazdy idą do sądu

Celebrycko-fanowski światek jeszcze nie otrząsnął się po głośnych rozstaniach Michała Wiśniewskiego z Polą oraz Sandry Kubickiej i Barona, a tu kolejne znane pary meldują się przed sądem, by oficjalnie potwierdzić swoje rozstanie

Rozwód Komarnickiej i Klynstry. Pierwsza rozprawa coraz bliżej

Jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najbardziej barwnych par w branży. Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez lata budowali związek, który wyrósł z zawodowej współpracy i wspólnych pasji. Poznali się na planie serialu „Na dobre i na złe”, a ich relacja nabrała tempa podczas pracy nad spektaklem „Małe zbrodnie małżeńskie”.

To właśnie wtedy pojawiło się uczucie, które doprowadziło ich do ślubu w 2017 roku. Para doczekała się dwóch synów – Kosmy i Tymoteusza. Dziś jednak ich historia zmierza do sądowego finału. Jak potwierdza dziennik „Fakt”, pozew rozwodowy został złożony jeszcze w 2025 roku, a pierwsza rozprawa odbędzie się na początku czerwca 2026 roku w jednym z warszawskich sądów.

Modra i Krupski rozstają się po niemal dwóch dekadach

Rozpad długoletnich związków szczególnie porusza fanów. Tak jest w przypadku Magdy Modrej i Marka Krupskiego, których małżeństwo trwało aż 18 lat. Jeszcze we wrześniu świętowali kolejną rocznicę ślubu, jednak za kulisami już wtedy narastał kryzys.

Czujni obserwatorzy zauważyli pierwsze sygnały – znikające wspólne zdjęcia i brak interakcji w mediach społecznościowych. Dziś wiadomo, że nie był to chwilowy problem. Jak ustalił „Pudelek”, pozew rozwodowy trafił do sądu w 2025 roku z inicjatywy aktora znanego z „Barw szczęścia”, a sprawa jest już w toku.

Gąsiorowska i Żurawski. Finał wieloletniego rozstania coraz bliżej

Jedną z najbardziej poruszających historii jest rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Para, która przez lata uchodziła za idealnie dopasowaną, była razem nie tylko prywatnie, ale i zawodowo. Ślub wzięli 10 kwietnia 2010 roku, a ich rodzina powiększyła się o dwójkę dzieci – Klemensa i Jadzię.

Ich rozstanie trwa jednak od lat. Pozew rozwodowy został złożony w 2023 roku z inicjatywy Gąsiorowskiej, a sprawa ciągnie się miesiącami. Jakby tego było mało, podczas jednej z rozpraw sąd zalecił małżonkom udział w terapii „wyciszającej emocje”, co tylko podkreśla napiętą atmosferę. Ostatnia rozprawa w listopadzie 2025 roku nie przyniosła rozstrzygnięcia – na sali pojawiła się jedynie aktorka. Wszystko wskazuje jednak, że termin wyznaczony na koniec marca 2026 roku może przynieść ostateczny werdykt.

Łzy po nagraniu Jabłczyńskiej. „Później może nigdy nie nadejść”Czytaj też:

Nie żyje gwiazda „Supermana”. Gest bliskich porusza do łez