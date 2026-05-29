7 kanałów od Polsat Box teraz za darmo! Otwarty dostęp do końca czerwca

Z okazji Dnia Dziecka Polsat Box udostępni abonentom wybrane kanały dziecięce bez dodatkowych opłat. Otwarty dostęp potrwa do 30 czerwca i obejmie osoby, które na co dzień nie mają tych stacji w swoim pakiecie.

Kanały będzie można oglądać zarówno przez dekoder — w telewizji satelitarnej i IPTV — jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych. Zakres dostępu zależy od posiadanego pakietu.

Polsat Box udostępnia kanały za darmo. Jakie?

Wśród udostępnionych stacji znalazły się kanały skierowane do różnych grup wiekowych — od programów edukacyjnych i animacji dla najmłodszych po seriale i produkcje dla starszych dzieci. W otwartym oknie dostępne będą: CBeebies, Da Vinci, Disney Channel, Disney Jr., Disney XD, MiniMini+ oraz Nick Jr.

Dodatkowo część kanałów przygotowała materiały do pobrania ze swoich stron internetowych, m.in. quizy, kolorowanki i zadania dla dzieci.

