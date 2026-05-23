Nowy thriller Jana Komasy od dziś w sieci! Polacy kochają takie filmy

Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w „Niewiernej", Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w „Wilku z Wall Street", Daryl McCormak, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w „Powodzenia, Leo Grande", Zoey Deutch (Samanta z „Zanim odejdę"), Madeline Brewer (Janine Lindo z „Opowieści podręcznej"), Phoebe Dynevor (Daphne z „Bridgertonów" i Emily z „Fair Play"), Mckenna Grace (Phoebe z „Pogromców duchów") oraz Dylan O'Brien (Thomas z „Więźnia Labiryntu") – to tylko kilka najważniejszych nazwisk z obsady „Rocznicy".

Reżyser „Sali samobójców" czy nominowanego do Oscara „Bożego Ciała" wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów „Wołyń", „Cicha noc", „Bogowie", „Wesele" czy „Hiacynt".

„Rocznica" Jana Komasy wpadła do sieci. Tutaj obejrzycie film online

Fabuła „Rocznicy” skupia się na historii Ellen i Paula, modelowego małżeństwa z amerykańskiej wyższej klasy średniej, które żyje idealnym życiem. Sukces zawodowy, piękny dom i dorosłe dzieci, które właśnie układają sobie przyszłość to codzienność, której zazdroszczą im znajomi. Sielanka zostaje jednak zburzona, kiedy podczas uroczystej kolacji z okazji rocznicy ślubu, syn pary przedstawiam im swoją narzeczoną, Liz. Szybko okazuje się, że dziewczyna jest byłą studentką Ellen, która została wydalona ze szkoły z powodu swoich bardzo radykalnych poglądów. Liz szybko staje się częścią rodziny, powoli destabilizując jej ład i wprowadzając niepokój, który podbija rodzinne konflikty.

W tle prywatnych animozji narasta ogólnokrajowy niepokój. Społeczeństwo dzieli się pod wpływem tajemniczego, radykalnego ruchu polityczno-społecznego, który wkracza również w życie Ellen i Paula. Komasa umiejętnie i przewrotnie buduje analogię pomiędzy spadkiem zaufania społecznego a narastającym konfliktem rodzinnym. Zarówno w domu, jak i w publicznym dyskursie, wartości takie jak zaufanie, lojalność czy szczerość zostają poddane weryfikacji. „Rocznica” to przede wszystkim studium psychologiczne ludzi postawionych w sytuacji ekstremalnej – w konfrontacji ze zmianami, które naruszają znane dotąd standardy.

Film „Rocznica” będzie dostępny od 23 maja w serwisie streamingowym CANAL+.

