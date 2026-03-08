9 filmów na Dzień Kobiet. Perełki w sieci na wieczór

Platforma MEGOGO przygotowało dziewięć tytułów, w których na pierwszym planie stoją kobiety z ich siłą, słabościami i determinacją.
Wybrane przez kobiety dla kobiet o kobietach
Jak wyjaśnia Artur Pacuła, selekcję rozpoczęły pracowniczki polskiego zespołu platformy. „Wstępnej selekcji filmów, które warto obejrzeć z okazji Dnia Kobiet, dokonały nasze koleżanki z zespołu MEGOGO w Polsce. Wybrały one blisko 30 pozycji. Następnie dział analityczny zbadał ich popularność. W rezultacie powstała nasza lista z 9 zróżnicowanymi propozycjami. Zawiera ona dramaty – psychologiczne, obyczajowe czy społeczne, komedie, w tym oczywiście romantyczne, thriller i kryminał, a także jedną biografię” – tłumaczy.
Filmy w modelu SVOD dostępne są na MEGOGO już od pakietu Optymalnego i w Maksymalnym oraz w odrębnym pakiecie „Kinosfera”. Produkcje w modelu TVOD można obejrzeć po wykupieniu dostępu.
9 filmów na Dzień Kobiet w VOD
„Matki równoległe”
„Back to Black. Historia Amy Winehouse”
„Dziewczyna we mgle”
„Jutro będzie nasze”
„Dzień kobiet”
„Czego życzy sobie kobieta”
„Jestem taka piękna!”
„Barbie”
Seks w wielkim mieście
