9 filmów na Dzień Kobiet. Perełki w sieci na wieczór

Platforma MEGOGO przygotowało dziewięć tytułów, w których na pierwszym planie stoją kobiety z ich siłą, słabościami i determinacją.

Wybrane przez kobiety dla kobiet o kobietach

Jak wyjaśnia Artur Pacuła, selekcję rozpoczęły pracowniczki polskiego zespołu platformy. „Wstępnej selekcji filmów, które warto obejrzeć z okazji Dnia Kobiet, dokonały nasze koleżanki z zespołu MEGOGO w Polsce. Wybrały one blisko 30 pozycji. Następnie dział analityczny zbadał ich popularność. W rezultacie powstała nasza lista z 9 zróżnicowanymi propozycjami. Zawiera ona dramaty – psychologiczne, obyczajowe czy społeczne, komedie, w tym oczywiście romantyczne, thriller i kryminał, a także jedną biografię” – tłumaczy.

Filmy w modelu SVOD dostępne są na MEGOGO już od pakietu Optymalnego i w Maksymalnym oraz w odrębnym pakiecie „Kinosfera”. Produkcje w modelu TVOD można obejrzeć po wykupieniu dostępu.

9 filmów na Dzień Kobiet w VOD

„Matki równoległe”







„Back to Black. Historia Amy Winehouse”







„Dziewczyna we mgle”







„Jutro będzie nasze”







„Dzień kobiet”







„Czego życzy sobie kobieta”







„Jestem taka piękna!”







„Barbie”







Seks w wielkim mieście



