9 filmów na Dzień Kobiet. Perełki w sieci na wieczór
Telewizja

„Matki równoległe”
„Matki równoległe” Źródło: El Deseo
Na Dzień Kobiet wszyscy prześcigają się w propozycjach, które mają coś więcej niż tylko okolicznościowy charakter.

Platforma MEGOGO przygotowało dziewięć tytułów, w których na pierwszym planie stoją kobiety z ich siłą, słabościami i determinacją.

Wybrane przez kobiety dla kobiet o kobietach

Jak wyjaśnia Artur Pacuła, selekcję rozpoczęły pracowniczki polskiego zespołu platformy. „Wstępnej selekcji filmów, które warto obejrzeć z okazji Dnia Kobiet, dokonały nasze koleżanki z zespołu MEGOGO w Polsce. Wybrały one blisko 30 pozycji. Następnie dział analityczny zbadał ich popularność. W rezultacie powstała nasza lista z 9 zróżnicowanymi propozycjami. Zawiera ona dramaty – psychologiczne, obyczajowe czy społeczne, komedie, w tym oczywiście romantyczne, thriller i kryminał, a także jedną biografię” – tłumaczy.

Filmy w modelu SVOD dostępne są na MEGOGO już od pakietu Optymalnego i w Maksymalnym oraz w odrębnym pakiecie „Kinosfera”. Produkcje w modelu TVOD można obejrzeć po wykupieniu dostępu.

9 filmów na Dzień Kobiet w VOD

„Matki równoległe”



„Back to Black. Historia Amy Winehouse”



„Dziewczyna we mgle”



„Jutro będzie nasze”



„Dzień kobiet”



„Czego życzy sobie kobieta”



„Jestem taka piękna!”



„Barbie”



Seks w wielkim mieście

Opracował:
Źródło: WPROST.pl