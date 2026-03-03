10 najmocniejszych seriali z Norwegii. Wwiercają się w głowę

Norweskie seriale kryminalne i thrillery od lat udowadniają, że w chłodnym krajobrazie fiordów kryją się jedne z najmroczniejszych historii współczesnej telewizji. Skandynawski minimalizm, surowa estetyka i precyzyjnie budowane napięcie sprawiają, że produkcje z północy Europy mają niepowtarzalny klimat – daleki od hollywoodzkiego rozmachu, a jednocześnie intensywny i przejmująco realistyczny.

Jeśli szukacie seriali, które wciągają powoli, lecz bezlitośnie, budują napięcie bez tanich sztuczek i zostają w głowie na długo po seansie, przygotowaliśmy zestawienie 10 najlepszych norweskich thrillerów i kryminałów.

Zbrodnia w cieniu fiordów. 10 norweskich seriali – kryminałów i thrillerów, które mrożą krew w żyłach

„Łowca i ofiara”



W małym, sennym miasteczku dochodzi do brutalnego zabójstwa wędkarza. Śledztwem zajmuje się policjantka będąca u schyłku kariery zawodowej. Odkrywanie kolejnych śladów prowadzi do dramatycznych wydarzeń.



„Gangi Oslo”



Młody policjant zostaje uwikłany we własną kryminalną przeszłość, gdy dochodzenie doprowadza go do przyjaciela z dzieciństwa - obecnie bezwzględnego przywódcy gangu.



„Fatalny rejs”



Nora Sand prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie zaginionych dziewczyn.



„Zaginięcie w Lørenskog”



Zniknięcie Anne-Elisabeth Hagen w 2018 roku zszokowało cały naród. Ten fikcyjny serial opowiada o śledczych, dziennikarzach i prawnikach, którzy po porwaniu zostają wciągnięci w wir teorii, spekulacji i plotek. W obliczu trudnej do rozwikłania tajemnicy bohaterowie odkryją, jak daleko są gotowi się posunąć w poszukiwaniu odpowiedzi. Serial pokazuje, jak podatni jesteśmy na snucie własnych teorii przy braku obiektywnej prawdy.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Wisting”



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.



„Wallander”



W małym, prowincjonalnym Ystad nie brakuje zajęcia dla komisarza Kurta Wallandera. Oprócz pilnowania porządku mężczyzna stara się odnowić relacje z dorosłą już córką, Lindą.



„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„The Killing”



Detektyw Sara Lund odbywa ostatnie dni służby. Zbrodnia na dziewiętnastoletniej dziewczynie sprawia, że kobieta rozpoczyna śledztwo.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.Czytaj też:

