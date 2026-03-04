To on zagra papieża Jana Pawła II. Nie z takich ról go kojarzymy

Międzynarodowa produkcja o kulisach drogi do świętości Jana Pawła II właśnie nabiera rozpędu. W filmie „Santo Subito!” za reżyserię odpowiada twórca głośnej „Bestii”, a w obsadzie znaleźli się aktorzy z pierwszej ligi światowego kina. Jedno z najważniejszych nazwisk w tym projekcie pojawia się jednak dopiero teraz.

Międzynarodowa obsada i polskie nazwiska

W postać papieża wcieli się Andrzej Chyra, a u jego boku zobaczymy m.in. Marka Ruffalo, Charlotte Rampling oraz Cezarego Żaka. Film „Santo Subito!” reżyseruje Bertrand Bonello, twórca „Bestii”, a scenariusz powstał we współpracy z Thomasem Bidegainem, podaje portal Variety.

W centrum historii znajdzie się ojciec Joseph Murolo, amerykański duchowny powołany przez Watykan do roli „adwokata diabła” w dochodzeniu dotyczącym życia papieża i jego drogi do świętości. W tej roli zobaczymy Ruffalo. Charlotte Rampling zagra bliską powierniczkę Jana Pawła II.

W obsadzie nie zabrakło także innych znanych nazwisk. Chyra sportretuje papieża, natomiast Cezary Żak wcieli się w Stanisława Dziwisza. Na ekranie pojawią się również Marisa Borini, Adam Bessa oraz Anton Lesser.

„Santo Subito!” – thriller o wierze i wątpliwościach

Akcja filmu rozgrywa się po śmierci papieża 2 kwietnia 2005 roku. Fabuła śledzi losy Murolo, który przeprowadza rozmowy z powiernikami i świadkami, poruszając się w „moralnym labiryncie”, ostatecznie wystawiającym na próbę jego własną wiarę.

„'Santo Subito!' to zdecydowanie mój najbardziej ambitny projekt na każdym poziomie. Ta fuzja geopolityki, mistycyzmu, śledztwa i refleksji nad wiarą jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek” – mówi Bertrand Bonello cytowany przez Variety. Swojego zadowolenia z projektu nie kryje również Mark Ruffalo. „Cieszę się, że w końcu kręcę film na ziemiach moich przodków” – dodał aktor włoskiego pochodzenia.

Prace na planie już ruszyły w Rzymie. Twórcy zaplanowali również realizację zdjęć w Polsce – w Warszawie i Szczawnicy. To właśnie tam powstaną sceny związane z polskim kontekstem opowieści o drodze do świętości.

Czytaj też:

Aż 22 premiery! Marzec na Prime Video zapowiada się rekordowoCzytaj też:

Tak wyglądała premiera filmu „Peaky Blinders”! Birmingham zmieniło się nie do poznania