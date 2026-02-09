Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu. Ale to o tej premierze Polacy nie mogą zapomnieć!

W najbliższych dniach Netflix ma dla swoich subskrybentów zatrzęsienie nowości. Pojawi się w końcu wyczekiwany polski serial oparty na faktach z Joanną Kulig, Agatą Kuleszą, Kingą Preis, Michałem Żurawskim, Mariannem Dziędzielem i Zbigniewem Zamachowskim. Ponadto zobaczymy odcinkowy dramat romantyczny dla wszystkich fanów tureckich produkcji, a także kilka świeżych thrillerów i kryminałów. Nie obędzie się bez dobrych klasyków a także kontynuacji znanych i uwielbianych już formatów. Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości na ten tydzień i wróćcie do niej, jeżeli zabraknie wam pomysłów na seanse.

19 nowych tytułów na Netflix w tym tygodniu. Wpada polski serial

„Motorvalley”



Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) i Blu (Caterina Forza) stracili w życiu prawie wszystko, ale jedna rzecz wciąż daje im napęd do działania: miłość do samochodów i adrenaliny. Elena, spadkobierczyni rodziny Dionisich i właścicielka słynnej ekipy wyścigowej, musi odzyskać pozycję w rodzinnej firmie, którą obecnie zarządza jej brat. Zatrudnia Blu, porywczą maniaczkę prędkości, oraz mającego zostać jej trenerem Arturo, byłego legendarnego kierowcę, który przeszedł na emeryturę po tragicznym wypadku. Każde z nich ściga się o coś innego. „Motorvalley” to historia ich przygody z jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów samochodowych: włoskim Gran Turismo (GT), gdzie samochody i wyścigi to nie tylko wspólna pasja, ale sprawa życia i śmierci.

Premiera: 10/02/2026



„Kwestia czasu”



Kenji, który od najmłodszych lat marzył o zostaniu idolem, dorasta zmagając się z poczuciem własnej wartości i unikając osądu ze strony innych. Dręczony w szkole i niezdolny do otwarcia się przed rodziną, ostatecznie znajduje akceptację wśród barwnych artystów w barze kabaretowym, w którym zaczął pracować, nie mówiąc o tym rodzicom.

Premiera: 10/02/2026



„Ołowiane dzieci”



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przeniesie widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splotą się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

Premiera: 11/02/2026



„Za mgłą”



Kobieta po separacji z mężem zostaje znaleziona brutalnie zamordowana w domu jej brata. Do sprawy przydzielony zostaje świeżo przeniesiony do wydziału Garundi i jego nowy szef, rzeczowy Dhanwant Kaur. Obaj śledczy szybko zauważają, że sprawa jest równie zawikłana, jak ich poplątane życia osobiste.

Premiera: 11/02/2026



„Miłość jest ślepa”



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.Premiera: 11/02/2026



„W mieście strachu”



W momencie kryzysu w Irmandade 18-letnia Elisa, wychowana na marginesie półświatka, zostaje porwana przez skorumpowanych policjantów. Na ratunek rusza jej ciotka Cristina, jedna z liderek gangu, na której rozkaz miasto pogrąża się w fali brutalnych ataków na komisariaty i siły bezpieczeństwa, a Elisa i Cristina stają wobec trudnych pytań na temat sprawiedliwości i przemocy.

Premiera: 11/02/2026



„Z Belfastu do nieba”



Zdolna, ale roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona życiem matka trójki dzieci Robyn oraz godna zaufania, ale wycofana opiekunka Dara od czasów szkolnych trzymają się razem. Teraz te trzy przyjaciółki, które wciąż są sobie bardzo bliskie, dobiegają czterdziestki i szykują się na najbardziej ekscytującą przygodę swojego życia. E-mail o śmierci czwartej dziewczyny z ich dziecięcej paczki, z którą dawno straciły kontakt, i seria dziwnych wydarzeń na jej stypie dają początek mrocznej, niebezpiecznej i zabawnej podróży po Irlandii i poza jej granice, w trakcie której każda z nich będzie musiała pozbierać okruchy prawdy o przeszłości. Serial o sile przyjaźni i wspomnień, a także o tym, co się dzieje, gdy życie przybiera nie do końca oczekiwany obrót.

Premiera: 12/02/2026



„Detektyw z milionem obserwujących”



Kiedy influencer Yen Wei (Kent Tsai) zostaje postrzelony podczas próby ataku na policję, detektyw Chen Chia-jen (Ekin Cheng) odkrywa, że działał on na czyjeś polecenie. Do sprawy dołącza śledcza ds. technologii Li Hsin-ping (Patty Lee) i szybko ujawnia przerażający schemat — serię zabójstw influencerów powiązaną z zamaskowaną internetową wróżbitką znaną jako Wiedźma Baba, której niepokojące przepowiednie — w tym czterech kolejnych morderstw — zawsze się sprawdzają.

Premiera: 12/02/2026



„Sarah: Maestria życia”



Pełen tajemnic dramat o kobiecie pragnącej być ucieleśnieniem luksusu — nawet kosztem swojego prawdziwego ja — i błyskotliwym detektywie podążającym śladami jej ambicji.

Premiera: 13/02/2026



„Muzeum niewinności”



To serial na podstawie popularnej na całym świecie powieści Orhana Pamuka. Opowiada burzliwą historię Kemala, pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun, od lat 70. XX wieku. Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna zbierać przedmioty należące do ukochanej: kolczyki, spinki do włosów… a nawet wyrzucone niedopałki papierosów. Czym bowiem jest miłość? Obsesją, przypadłością, wypadkiem, który wykoleja nasze życie z torów? Czy może cudownym i niewinnym szczęściem?

Premiera: 13/02/2026



„Joe odwiedza uniwerki”



Aby pokazać wnukowi prawdziwy świat, Joe zabiera go na wycieczkę objazdową po uczelniach, podczas której nie brakuje napięć, ale także ważnych życiowych lekcji.

Premiera: 13/02/2026



„Grand Budapest Hotel”



Konsjerż słynnego hotelu zawiera znajomość z młodym pracownikiem, który zostaje jego zaufanym protegowanym.

Premiera: 12/02/2026



„Pociąg do Darjeeling”



Trzech skłóconych ze sobą braci postanawia wyruszyć wspólnie w podróż po Indiach, by podjąć próbę odbudowania rodzinnych więzi.Premiera: 12/02/2026



„Genialny klan”



Tenenbaumowie to rodzina geniuszy, od której odszedł ojciec. Mężczyzna powraca po latach, by pogodzić się z dziećmi i żoną.

Premiera: 12/02/2026



„Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun”

Wes Anderson składa hołd drukowanym mediom, zwłaszcza czasopismu „The New Yorker” z jego legendarną listą autorów, wielkomiejską finezją i spektakularnym typograficznym layoutem. Tytułowy „Kurier Francuski” to fikcyjny magazynowy dodatek poświęcony życiu intelektualnemu i kulturalnemu Francji, wydawany u schyłku lat 60. przez galerię genialnych amerykańskich emigrantów w miasteczku Ennui-Sur-Blasé na południu Francji. Tilda Swinton gra tu krytyczkę sztuki JKL Berensen. Natomiast Frances McDormand to Lucinda Krementz, pisarka relacjonująca burzliwą rewolucję studencką, która wdaje się w romans z jej młodym przywódcą Zeffirellim (Timothée Chalamet). Z kolei Jeffrey Wright występuje jako krytyk sztuki, a Bill Murray to redaktor naczelny.





Premiera: 12/02/2026



„Paranormal Activity” – wszystkie części



Filmy koncentrują się na doświadczeniach rodzin nawiedzanych przez złowrogiego demona. Głównym motywem jest dokumentowanie przez bohaterów narastających, niewytłumaczalnych zjawisk (hałasy, przesuwanie przedmiotów) w ich własnym domu, głównie podczas snu.

Premiera: 13/02/2026





„1883”



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.

Premiera: 14/02/2026



Wszystkie filmy z serii „Kung Fu Panda”



Filmy o przygodach niezdarnej pandy imieniem Po, która wbrew przeciwnościom losu zostaje legendarnym Smoczym Wojownikiem i mistrzem kung-fu.

Premiera: 15/02/2026



„Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.Premiera: 15/02/2026 Czytaj też:

