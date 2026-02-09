Brad Pitt w filmach na Netflix i HBO Max. Nie musicie czekać na Cliffa Bootha

Od „Wywiadu z wampirem” po „Podziemny krąg”. 62-letni aktor potrafi przeobrazić się w bohatera, złoczyńcę, a nawet niezbyt rozgarniętego pracownika siłowni w „Tajne przez poufne” braci Coen. Jego rola w „Pewnego razu... w Hollywood” Quentina Tarantino, za którą ostatecznie otrzymał Oscara, jest powszechnie uważana za szczyt jego kariery. Teraz znów pojawi się w tym wydaniu, w najnowszym filmie Netfliksa. Ale z pewnością nie jest to jedyny znany popis jego umiejętności.

Jeżeli interesuje was filmografia Brada Pitta lub macie po prostu ochotę na kino na najwyższym poziomie, oto tytuły z nim w głównej roli, które znajdziecie już dziś na HBO Max i Netflix.

Najlepsze filmy z Bradem Pittem na Netflix i HBO Max

„Pan i Pani Smith” (HBO Max)

Na pozór: John i Jane Smith są zwyczajnym małżeństwem ze sporym stażem, wiodącym ustabilizowany, żeby nie powiedzieć nudny żywot w uroczym domu na przedmieściach. Funkcjonują bez większych zgrzytów, wzlotów czy upadków, ale nie da się ukryć, że codzienna rutyna obojgu za bardzo nie służy. Bo czyż rozmowa o nowych przyprawach do sosu jest w stanie dodać życiu pikanterii? Naprawdę: John i Jane Smith są płatnymi zabójcami, których skuteczność i profesjonalizm są szeroko doceniane i wysoko opłacane. Po prostu nie mają sobie równych. Pracują dla konkurencyjnych organizacji. I choć w branży ich sława ich wyprzedza, to o sobie wzajemnie nic nie wiedzą. Prawda nie może wyjść na jaw.

„Ad Astra” (HBO Max)

Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza na wyprawę na granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

„Podziemny krąg” (HBO Max)

Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś? W tym niezwykłym, pełnym niespodziewanych zwrotów akcji i nie pozbawionym swoistego humoru filmie w reżyserii Davida Finchera („Siedem”) oryginalne i dynamiczne kreacje stworzyli Brad Pitt („Siedem”) i Edward Norton („Lęk pierwotny”). Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) – sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja. Kiedy mieszkanie Jacka zostaje kompletnie zniszczone w wyniku tajemniczego wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. Spotykają się w barze, piją na umór i wszczynają bójkę na gołe pięści, która nieoczekiwanie przynosi im ogromną satysfakcję. Wkrótce cotygodniowe walki stają się celem ich życia i przyciągają coraz to nowych zwolenników. Zainicjowany przez nich Podziemny krąg obejmuje swym brutalnym zasięgiem cały kraj i odnosi oszałamiający sukces. Jednak już niedługo Jacka spotka szokująca niespodzianka, za sprawą której zmieni się wszystko...

„Big Short” (Netflix i HBO Max)

Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zadziwiające, jak zaledwie kilku mężczyzn – poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa – doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.

„Przekręt” (Netflix)

Złodziej Frank (Benicio Del Toro) dostaje zadanie dostarczenia olbrzymiego diamentu Aviemu (Dennis Farina), który jest jednym z szefów nowojorskiej mafii. Po drodze mężczyzna zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów. Avi wpada w szał na wieść o kłopotach Franka i jedzie do stolicy Anglii. Na miejscu wynajmuje Tony'ego (Vinnie Jones) z nadzieją, że uda mu się odnaleźć Franky'ego i drogocenny klejnot.

„Moneyball” (Netflix)

Manager Oakland Athletics Billy Beane (Brad Pitt) rzuca wyzwanie systemowi i konwencjonalnej wiedzy. Chcąc postawić na nogi swoją mało licząca się drużynę baseballową, mimo kłopotów finansowych i sprzeciwu starej gwardii, mediów, fanów, a nawet managera boiska (Philip Seymour Hoffman), Beane – z pomocą młodego ekonomisty, absolwenta Yale (Jonah Hill) – dzięki analizom komputerowym opracowuje program i zaczyna odnosić sukcesy… a przy okazji na zawsze zmienia sposób rozgrywania meczu.

„Bękarty Wojny” (Netflix)

Akcja „Bękartów Wojny” rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani „Bękartami”, ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty!

„Wichry namiętności” (Netflix)

Pułkownik William Ludlow (Anthony Hopkins) żyje na rancho na zapomnianej przez ludzi ziemi u podnóża Gór Montana, gdzie wychowuje swych trzech synów z dala od okrutnych i krwawych wojen z Indianami. Alfred (Aidan Quinn) najstarszy z nich, jest odpowiedzialny i pełen dystansu; Samuel (Henry Thomas) ukochany beniaminek jest wrażliwym idealistą, a średni – Tristan (Brad Pitt) to duch niespokojny i nieposkromiony. W tym męskim świecie pojawia się Susannah Finncannon (Julia Ormond), kobieta piękna i inteligentna, która rozpalając w braciach pożądanie i ducha rywalizacji, zmienia na zawsze ich życiowe losy.

„Machina wojenna” (Netflix)

Dumny generał otrzymuje zadanie zwycięskiego zakończenia kontrowersyjnej wojny. Sprawnie zabiera się za realizację zadania, ale zgubić go może własna pycha.

Czytaj też:

Cliff Booth powraca w filmie Netfliksa. Mamy pierwszy zwiastun z Bradem PittemCzytaj też:

Piosenka „Creep” w pierwszym zwiastunie „Lalki” od Netfliksa. Co chcą przekazać twórcy?