19 najlepszych thrillerów na Netflix według portalu Collider

Jeśli lubisz napięcie, zaskakujące zwroty akcji i historie, które trzymają cię na krawędzi fotela, Netflix ma w swojej ofercie mnóstwo świetnych thrillerów. Portal Collider przygotował zestawienie 19 najlepszych filmów i seriali tego gatunku, które naprawdę warto zobaczyć. Od klasycznych kryminałów po nowoczesne opowieści pełne intryg – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Sprawdź, które tytuły warto dodać do swojej listy „must-watch”!

Ranking Collider: Thrillery, które trzeba zobaczyć na Netflix

„Kontrola bezpieczeństwa”



Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem, odlatującym w Wigilię.



„Śnieżne bractwo”



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Zostaw świat za sobą”



Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila ("Mr. Robot"). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi - Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona.



„Tyler Rake 2”



Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake'a w filmie „Tyler Rake 2”, kontynuacji filmu akcji „Tyler Rake: Ocalenie”. Po wydarzeniach z pierwszej części, które niemal kosztowały go życie, Rake, australijski najemnik specjalizujący się w tajnych misjach, powraca, aby wykonać nowe zadanie. Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



„Pajęcza Głowa”



W ultranowoczesnym zakładzie karnym bez krat, cel i pomarańczowych ubrań, zarządzanym przez genialnego wizjonera Steve'a Abnestiego (Chris Hemsworth), osadzeni mogą skrócić wyrok, decydując się na wszczepienie modułu dawkującego psychodeliki. W "Pajęczej głowie" więźniowie-ochotnicy mogą być sobą do momentu, w którym stają się kimś innym. Bywa, że stają się lepszą wersją siebie samych. Humor nie dopisuje? Mamy coś na to. Brakuje słów? Nie ma sprawy. Gdy między osadzonymi w więzieniu Jeffem (Miles Teller) i Lizzy (Jurnee Smollett) budzi się uczucie, ich droga do odkupienia win staje się kręta, ponieważ eksperymenty Abnestiego zaczynają całkowicie przesuwać granice wolnej woli.



„1922”



Wilfred (Thomas Jane) cieszy się prostym życiem z rodziną na farmie, którą odziedziczyła jego żona Arlette (Molly Parker). Ale prowincjonalny styl życia nie jest tym, czego pragnie kobieta, dlatego powstaje plan sprzedaży i pozbycia się ziemi oraz przeprowadzki do miasta. Wilfred jest stanowczo przeciwny, a kiedy żona ogłasza, że ​​i tak zrobi po swojemu, zabierając ze sobą ich nastoletniego syna Henry'ego (Dylan Schmid), wymyśla własny plan: zabić ją!



„O wszystko zadbam”



Film opowiada historię Marli Grayson (Rosamund Pike), odnoszącej sukcesy opiekunki prawnej, która bez skrupułów nagina przepisy dla własnej korzyści finansowej. Nie inaczej miało być w przypadku jej nowej, na pierwszy rzut oka zupełnie zwyczajnej klientki (Dianne Wiest). Szybko okazuje się jednak, że skrywa ona mroczne sekrety, a Marla i jej partnerka (Eiza González) nieświadomie wplątują się w wojnę z bezlitosnym przeciwnikiem (Peter Dinklage).



„Platforma”



Płyta z jedzeniem zjeżdża na coraz to niższe piętra więzienia. Osadzeni wyżej jedzą do syta, dla tych poniżej pozostają tylko głód i rozpacz. To musi skończyć się buntem.



„Tlen”



Młoda kobieta (Mélanie Laurent: „6 Underground”, „Bękarty wojny”) budzi się w kapsule kriogenicznej. Nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazła. Musi odzyskać pamięć i znaleźć wyjście z tego koszmaru, zanim zabraknie jej tlenu.



„Gra Geralda”



Małżeństwo z wieloletnim stażem postanawia spędzić romantyczny weekend w domku na odludzi. Gdy decydują się dodać nieco pikanterii do swojego życia seksualnego, Gerald (Bruce Greenwood) przykuwa kajdankami Jessie (Carla Gugino) do łóżka. Nieszczęśliwie ich żar namiętności szybko gaśnie, kiedy mężczyzna dostaje ataku serca. Uwięziona kobieta próbuje odnaleźć sposób, aby się wyswobodzić z potrzasku.



„Velvet Buzzsaw”



Thriller o zabarwieniu satyrycznym osadzony we współczesnym Los Angeles. Poznaj rzeczywistość, w której świat sztuki ściera się ze światem biznesu, a najlepiej zarabiający artyści i oszałamiająco bogaci kolekcjonerzy prowadzą grę, w której stawka jest horrendalnie wysoka.



„Nie otwieraj oczu”



Tajemnicza siła dziesiątkuje światową populację i pewna jest tylko jedna rzecz — gdy to zobaczysz, odbierzesz sobie życie. W tej sytuacji Malorie mierzy się z nieznanym, próbując przy tym ocalić w sobie miłość i nadzieję. Wkrótce musi uciekać z dwójką dzieci w dół zdradliwej rzeki do jedynego miejsca mogącego zapewnić im schronienie. Jednak aby mieć szansę na przeżycie, uciekinierzy muszą odbyć całą dwudniową podróż z zasłoniętymi oczami. W roli głównej występuje nagrodzona Oscarem Sandra Bullock. Towarzyszą jej inne gwiazdy, w tym Trevante Rhodes, Sarah Paulson i John Malkovich. Reżyserką trzymającego w napięciu thrillera "Nie otwieraj oczu" jest laureatka Oscara Susanne Bier.



„Apostoł”



Rok 1905. Samozwańczy prorok Malcolm (Michael Sheen), przywódca tajemniczej wspólnoty religijnej, porywa dla okupu Jennifer (Elen Rhys). Z misją ratowania dziewczyny rusza na samotną wyspę jej brat, Thomas Richardson (Dan Stevens). Mężczyzna podstępem dostaje się do siedziby sekty i próbuje odnaleźć siostrę.



„Cam”



Alice robi kamerkowe pokazy, mając obsesję popularności w Internecie. Gdy kolejny raz nie udaje jej się zalogować na swój profil, odkrywa, że ma swoją replikę.



„Dziwak”



Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.



„W cieniu księżyca”



Rok 1988, Filadelfia. Policjant Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) mający ambicje, by zostać detektywem, rozpoczyna poszukiwania seryjnego mordercy, który w tajemniczy sposób staje się aktywny co dziewięć lat. Jednak gdy okazuje się, że zbrodni zabójcy nie można wyjaśnić metodami naukowymi, Lockhart postanawia dociec prawdy na własną rękę. Jego obsesja zaczyna zagrażać jego karierze i rodzinie, i doprowadza go na skraj szaleństwa.Czytaj też:

70+ najlepszych thrillerów na Prime Video. Tylko filmy z oceną powyżej 6/10Czytaj też:

Od dziś na Netflix: Historia, która rozpaliła wyobraźnię milionów widzów na całym świecie