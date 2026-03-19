Szokujący finał sprawy rapera. Stanie przed sądem za gwałt

Raper Mystikal, jak podaje magazyn People, przyznał się do winy w sprawie gwałtu trzeciego stopnia, a nad jego przyszłością zawisła groźba wieloletniego więzienia.

Mystikal przyznaje się do winy. Grozi mu wieloletnie więzienie

55-letni artysta, znany m.in. z utworu „Shake Ya Ass”, 17 marca stanął przed sądem w Luizjanie i przyznał się do zarzutu gwałtu trzeciego stopnia. Jak wynika z dokumentów sądowych, pierwotnie był oskarżony o gwałt pierwszego stopnia, jednak zarzut został złagodzony.

W związku z ugodą prokuratorzy umorzyli dziewięć innych zarzutów, w tym m.in. bezprawne pozbawienie wolności, pobicie, duszenie w rodzinie czy prosty rozbój.

Wyrok w sprawie rapera, którego prawdziwe nazwisko to Michael Tyler, ma zostać ogłoszony 15 czerwca. Zgodnie z obowiązującym prawem grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Adwokat artysty, poproszony przez redakcję People o komentarz, nie odniósł się publicznie do sprawy.

Kulisy sprawy z 2022 roku. Wcześniejsze problemy z prawem

Do zdarzenia, które doprowadziło do aresztowania, doszło w sierpniu 2022 roku w Luizjanie. Biuro szeryfa parafii Ascension poinformowało wówczas, że funkcjonariusze zostali wezwani do szpitala w związku z podejrzeniem napaści seksualnej.

Na miejscu przesłuchano kobietę, która jak przekazano, „odniosła drobne obrażenia podczas ataku”. Śledczy wskazywali również, że badania wykazały rany mogące świadczyć o gwałcie. Według ustaleń sprawa miała swój początek w sporze finansowym w domu ofiary w Prairieville.

To nie pierwszy raz, gdy Mystikal ma poważne kłopoty z prawem. W 2003 roku został skazany za napaść na tle seksualnym i od tego czasu figuruje jako zarejestrowany przestępca seksualny. Otrzymał wówczas wyrok sześciu lat więzienia federalnego i wyszedł na wolność w styczniu 2010 roku.

W kolejnych latach również mierzył się z poważnymi oskarżeniami. W 2017 roku został oskarżony o gwałt i porwanie, spędził 18 miesięcy w areszcie, a następnie opuścił go po wpłaceniu kaucji w wysokości 3 mln dolarów. Ostatecznie zarzuty zostały wycofane. „Wyciągnąłem wnioski z pierwszej sytuacji” – mówił wcześniej w rozmowie z Associated Press. „To gó**o jest na moim koncie. Jestem w okropnym bractwie!”.

Kariera przerwana przez skandale

Mystikal odnosił sukcesy na początku lat 2000. Jego album „Let's Get Ready” w 2000 roku trafił na pierwsze miejsce listy Billboardu. Ostatni krążek wydał w 2001 roku, niedługo przed tym, jak jego karierę zaczęły przerywać problemy prawne.

Dziś to właśnie one ponownie stawiają go w centrum uwagi, tym razem w znacznie poważniejszym kontekście.

