Szokujące ustalenia śledczych. Znana influencerka została pochowana żywcem?

Śledztwo w sprawie śmierci 31-letniej influencerki Stefanie Pieper nabiera dramatycznego charakteru. Prokuratura nie wyklucza dziś scenariusza, który brzmi jak koszmar.

Nowe ustalenia w sprawie śmierci influencerki

Ciało Stefanie Pieper odnaleziono pod koniec listopada w walizce zakopanej w lesie, tydzień po tym, jak zgłoszono jej zaginięcie. Zniknięcie kobiety zgłosił 23 listopada jej znajomy, gdy ta nie pojawiła się na umówionej sesji zdjęciowej.

Przełom nastąpił po zatrzymaniu jej byłego partnera. To on miał przekazać śledczym informacje, które doprowadziły do odnalezienia ciała w zalesionym terenie w Słowenii.

Szokująca hipoteza prokuratury

Dotychczasowe ustalenia wskazywały, że kobieta była ofiarą przemocy i została uduszona. Teraz jednak śledczy dopuszczają także inny, równie wstrząsający scenariusz.

„Sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie określić, kiedy młoda kobieta zmarła” – przekazał portalowi People rzecznik prokuratury w Grazu. „Jest całkiem możliwe, że żyła jeszcze w momencie umieszczenia jej w walizce. Równie prawdopodobne jest jednak, że została wcześniej uduszona”, donosi portal.

Brak jednoznacznych wyników sekcji zwłok sprawia, że śledztwo wciąż pozostaje otwarte na różne wersje wydarzeń.

Były partner głównym podejrzanym. Grozi mu dożywocie

31-letni były chłopak influencerki został zatrzymany 24 listopada i jak wcześniej informowała policja, miał „przyznać się do popełnienia przestępstwa”. Po ekstradycji do Grazu wskazał miejsce, w którym należało szukać zaginionej.

To właśnie tam słoweńskie służby odnalazły ciało kobiety ukryte w walizce i zakopane w lesie.

W trakcie śledztwa zatrzymano także dwóch członków jego rodziny, jednak po przyznaniu się podejrzanego i odnalezieniu ciała zostali zwolnieni, informuje People. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym w Austrii i oczekuje na rozprawę, która ma odbyć się jeszcze w tym roku. W przypadku skazania grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Popularność w sieci i nagłe zniknięcie

Stefanie Pieper była aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła blisko 50 tys. obserwujących. Publikowała treści związane z modą i stylem życia.

Ostatni wpis zamieściła 9 listopada — był to film z wizyty na pedicure. Kilkanaście dni później zniknęła bez śladu. Dziś jej historia wstrząsa opinią publiczną, a śledczy próbują odtworzyć ostatnie chwile jej życia, wciąż nie mając pewności, jak dokładnie wyglądał finał tej tragedii.

instagram

