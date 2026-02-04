Od dziś na Netflix: Historia, która rozpaliła wyobraźnię milionów widzów na całym świecie

To opowieść o relacji, która zaczyna się niewinnie, a szybko przeradza się w intensywną grę uczuć, kontroli i pożądania. Ona – nieśmiała, stojąca dopiero u progu dorosłego życia. On – tajemniczy, bajecznie bogaty mężczyzna z mroczną przeszłością i jasno określonymi zasadami. Ich spotkanie zmienia wszystko.

Domyślacie się już o jaką serię chodzi? Mowa oczywiście o „Pięćdziesięciu twarzach Greya”, opartej na bestsellerowych powieściach E.L. James. Od dziś widzowie mogą obejrzeć na Netflix wszystkie trzy części tej historii – od pierwszego spotkania bohaterów aż po finał, który zamyka ich burzliwą drogę.

Historia burzliwej miłości w legendarnej trylogii. Od dziś na Netflix

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” (2015)

Anastasia Steele (Dakota Johnson) jest młodą studentką literatury, która przeprowadza wywiad z intrygującym Christianem Greyem (Jamie Dornan) – milionerem i przedsiębiorcą. Dziewczyna jest zafascynowana inteligentnym i przystojnym mężczyzną. Jednak gdy ich spotkanie dobiega końca, stara się o nim zapomnieć. Grey zjawia się jednak w sklepie, w którym dorywczo pracuje Anastasia i prosi o kolejne spotkanie. Studentka zgadza się – tym samym wkracza w niebezpieczny świat pożądania, erotyki i głęboko skrywanych pragnień.

„Ciemniejsza strona Greya” (2017)

Druga odsłona to próba odbudowania relacji po trudnych doświadczeniach. Skomplikowany miłosny związek Christiana i Anastasii przechodzi w kolejną fazę. On proponuje, że zrezygnują z układu dominujący-poddana, ona uczy się życia w luksusie i miłości. On próbuje zrezygnować z manii kontrolowania, ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na drodze ich szczęścia staje poprzednia miłość Christiana...

„Nowe oblicze Greya” (2018)

Finał trylogii pokazuje bohaterów w zupełnie nowym etapie życia. Szczęśliwi Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich namiętności. Ale nad ich związek nadciągają czarne chmury. Były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemstę, czeka na czas, w którym będzie mógł jej dokonać.

Dla fanów romantycznych historii z nutą kontrowersji to idealny moment, by obejrzeć całą trylogię od początku do końca – albo wrócić do niej po latach. Wszystkie trzy filmy dostępne są na Netflix od środy 4 lutego.

