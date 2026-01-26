2 perełki od Netflix, 9 hitów od HBO Max. Nowości tygodnia

Mamy tu wszystko: powroty uwielbianych tytułów, świeże serialowe rozdziały, kinowe klasyki, dokumenty o dużej wadze historycznej oraz kino gatunkowe, które idealnie sprawdzi się na wieczorny seans.

Netflix stawia w tym tygodniu na jakość zamiast ilość — dwie premiery, ale za to takie, które mają potencjał, by zdominować rozmowy w sieci. Z kolei HBO Max dorzuca prawdziwy pakiet różnorodności. Wśród nowości znajdziemy kino nagradzane i doceniane przez krytyków, produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach, filmy drogi, thrillery, horrory oraz dynamiczne kino akcji. Są też tytuły, które idealnie nadają się na sentymentalny powrót do lat 90., jak i takie, które dopiero niedawno trafiły na duży ekran.

Jeśli zastanawiasz się, co obejrzeć w najbliższych dniach i nie chcesz tracić czasu na długie przeszukiwanie katalogów, ta lista jest dla ciebie. Sprawdź, co dokładnie pojawi się na Netflix i HBO Max w tym tygodniu.

Nowości w tym tygodniu na Netflix i HBO Max. Co oglądać?

„Mike Epps: Delusional” (Netflix)



Komik światowego formatu Mike Epps wraca na scenę w swoim piątym stand-upie dla Netflixa — Delusional. Z typowym dla siebie urokiem i ostrym poczuciem humoru prezentuje nowy materiał pełen zabawnych i niezapomnianych momentów, opowiadając wywołujące śmiech, szczere historie o tym, jak odrobina złudzeń i dużo determinacji uczyniły go gwiazdą.

Premiera: 27/01/2026



„Bridgertonowie”, sezon 4., część 1. (Netflix)



Główną postacią czwartego sezonu serialu „Bridgertonowie” jest Benedict (Luke Thompson) — drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.

Premiera: 27/01/2026



„Między słowami” (HBO Max)



Dwoje Amerykanów w Tokio - to początek całej fali zabawnych nieporozumień. Zapomniany, starzejący się aktor telewizyjny (Bill Murray) przyjeżdża do Japonii, aby wziąć udział w zdjęciach do filmu reklamowego. Młoda żona zapracowanego męża (Scarlett Johansson) nudzi się, pozostawiona sama sobie. Pewnego dnia ich ścieżki przetną się... Dwoje Amerykanów w Tokio to początek pięknej przyjaźni. Ważne jest bowiem to, co kryje się między słowami.

Premiera: 29/01/2026



„33 zdjęcia z getta” (HBO Max)



Historia odkrycia unikalnych fotografii z powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Zdjęcia, wykonane potajemnie przez strażaka Leszka Grzywaczewskiego, odnaleziono po 80 latach. To niezwykłe świadectwo tamtych czasów i ważnych historii rodzinnych.

Premiera: 27/01/2026



„Ella i John” (HBO Max)



Helen Mirren i Donald Sutherland wcielają się w uciekającą parę, która udaje się w niezapomnianą podróż starym RV „Leisure Seeker”. Podróż zaczyna się w Bostonie, jej zwieńczeniem ma być dom Ernesta Hemingway’a w Key West. Podróż jest próbą odnalezienia pasji życia i miłości, która ich łączy, a podróż to niezwykła - pełna przygód i niespodzianek - od samego początku do końca.

Premiera: 29/01/2026



„A potem się zobaczy” (HBO Max)



Trzech młodych mężczyzn rywalizuje o posadę w ratuszu, ale niespodziewane wydarzenia zmieniają bieg zdarzeń.

Premiera: 29/01/2026



„Niemożliwa dziewczyna” (HBO Max)



Yin Jia zrobi wszystko, by uratować przyjaciółkę Tong Tong, która wpadła w sidła handlarza narkotyków.

Premiera: 30/01/2026



„Koszmar minionego lata” (2025) (HBO Max)



Kiedy piątka przyjaciół nieumyślnie powoduje wypadek samochodowy, zawierają pakt, aby zachować to co się stało w tajemnicy, zamiast stawić czoła konsekwencjom. Rok później przeszłość powraca, by ich prześladować. Przyjaciele są zmuszeni stawić czoła przerażającej prawdzie: ktoś wie, co zrobili zeszłego lata... i jest piekielnie zdeterminowany, aby się zemścić. Oryginalny film był oparty na powieści z 1973 roku autorstwa Lois Duncan.

Premiera: 30/01/2026



„Koszmar minionego lata” (1997) (HBO Max)



Czwórka młodych mieszkańców Southport, rybackiej osady w Karolinie Północnej hucznie świętuje pożegnanie ze szkołą. Święto Niepodległości kończą na plaży, skąd mocno pijani wracają do domu. Prowadzony przez Raya samochód Barry'ego ostro wchodzi w zakręt i uderza idącego z przeciwka mężczyznę. Julie namawia do powiadomienia policji, ale wtedy plany życiowe całej czwórki wezmą w łeb. Młodzi postanawiając więc wrzucić ciało do morza, choć mężczyzna zdradza oznaki życia... Mija rok, Julie jedzie do domu na studenckie wakacje, gdzie czeka na nią liścik, „Wiem, co zrobiłaś minionego lata”. To nie głupi żart, ale niebezpieczna groźba. Człowiek w sztormowym płaszczu z rybackim hakiem w dłoni zabija naprawdę.

Premiera: 30/01/2026



„Azyl” (HBO Max)



Hal, mężczyzna, który ma dziedziczyć po ojcu firmę i fortunę, spotyka się w hotelowym pokoju z Rebeką, profesjonalną dominą. To nie pierwsze ich spotkanie - Hal chce jednak, aby było ostatnim. Czy Rebecca pozwoli mu zerwać znajomość? I jak potoczy się ta noc pełna wrażeń?

Premiera: 30/01/2026



„The Killer's Game”



U jednego z najlepszych zabójców na zlecenie, Joe Flooda (Dave Bautista), zostaje zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wystawia zlecenie na samego siebie. Ale kiedy wynajęta zabójczyni bierze na cel jego byłą dziewczynę (Sofia Boutella), Joe musi poradzić sobie z armią innych zabójców i odzyskać miłość swojego życia, nim będzie za późno.

Premiera: 31/01/2026

