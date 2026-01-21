Thriller Netfliksa z najlepszym otwarciem od miesięcy! Miliony wyświetleń

Film „Łup” w reżyserii Joe Carnahana i z Mattem Damonem i Benem Affleckiem w obsadzie opowiada o grupie policjantów z Miami, którzy odkrywają w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.

Thriller stał się najchętniej oglądaną produkcją na Netfliksie w tygodniu od 12 do 19 stycznia. W ciągu pierwszych trzech dni osiągnął 41,6 mln wyświetleń, co jest największym debiutem filmowym na platformie od czasu „Farciarza Gilmore'a 2” z lipca 2025 roku (46,7 mln wyświetleń).

Seriale masowo oglądane teraz na Netflix. Mamy nowe statystyki serwisu

Na liście przebojów serialowych króluje wciąż 6-odcinkowy thriller „Zabójcza przyjaźń”, który ma 29,5 mln wyświetleń, co jest ogromnym skokiem w porównaniu z 19,9 mln wyświetleń tydzień wcześniej. Na drugim miejscu mamy obecnie miniserial „Siedem zegarów Agathy Christie”, który debiutował z 9,9 mln wyświetleń. Trzecie miejsce zajmuje brytyjski kryminał „O krok za daleko” z wynikiem 6,1 mln wyświetleń w trzecim tygodniu od premiery.

Ósmy tydzień z rzędu wszystkie sezony kultowego już „Stranger Things” znalazły się na szczycie listy. Sezon 5. zajął czwarte miejsce z 5,1 miliona wyświetleń, następnie sezon 4. na 5. miejscu z 3,1 miliona, sezon 3. na 6. miejscu z 3 milionami, sezon 1. na 7. miejscu z 2,8 miliona, a sezon 2. na 9. miejscu z 2,8 milionami wyświetleń.

Piąty sezon „Emily in Paris” był ósmym najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem tygodnia z wynikiem 2,7 miliona wyświetleń, a program stand-upowy Marcello Hernandeza „American Boy” znalazł się na samym dole listy z wynikiem 2,5 miliona.

