Dom Rihanny ostrzelany w biały dzień. Piosenkarka była w środku

Celebryci z ogromnym majątkiem i posiadłościami w Beverly Hills wciąż przyciągają kłopoty jak magnes. Tym razem chodzi o dom jednej z największych gwiazd popu na świecie. Pod rezydencją Rihanny padły strzały, a sprawą natychmiast zajęła się policja w Los Angeles.
Strzały pod rezydencją Rihanny w Beverly Hills
Policja z Los Angeles potwierdziła doniesienia zachodnich tabloidów, że w niedzielę po południu doszło do incydentu z użyciem broni palnej przed domem Rihanny w Beverly Hills. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 13:15 czasu lokalnego i szybko pojawili się na miejscu.
Jak ustalili śledczy, pod posiadłość piosenkarki podjechał samochód, z którego oddano serię strzałów. Na miejscu zabezpieczono łuski po amunicji z karabinu szturmowego. Na szczęście nikt nie został ranny.
Podejrzana zatrzymana kilka kilometrów dalej
Policja poinformowała, że podejrzaną jest kobieta w wieku ok. 30 lat. Według ustaleń śledczych zatrzymała pojazd przed domem gwiazdy i oddała siedem strzałów, po czym odjechała z miejsca zdarzenia z dużą prędkością.
Niedługo później jej samochód został zlokalizowany ok. 12 kilometrów od rezydencji artystki. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, jednak jej dane nie zostały jeszcze ujawnione.
Czy Rihanna była w domu?
Według źródła zbliżonego do organów ścigania, na które powołuje się „Los Angeles Times”, w chwili zdarzenia Rihanna przebywała w swojej posiadłości. Incydent nie doprowadził jednak do żadnych obrażeń.
Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające i próbuje ustalić motyw działania zatrzymanej kobiety.
Rihanna – dlaczego została ostrzelana?
Rihanna, której prawdziwe nazwisko to Robyn Fenty, urodziła się na Barbadosie i zdobyła światową popularność na początku XXI wieku dzięki takim hitom jak „Pon de Replay” czy „Umbrella”. Niedawno artystka świętowała 20-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu.
W ostatnich latach rozwija także liczne przedsięwzięcia biznesowe, w tym markę kosmetyczną Fenty Beauty oraz linię bielizny. Według magazynu „Forbes” jej majątek przekracza miliard dolarów.
We wrześniu ubiegłego roku Rihanna i jej partner A$AP Rocky powitali na świecie swoje trzecie dziecko, córkę. Para wychowuje również dwóch synów: Riota i RZA.
Wcześniej oboje byli także w centrum medialnej uwagi, gdy w lutym A$AP Rocky został uniewinniony w sprawie dotyczącej strzelaniny z udziałem byłego znajomego. Przedstawiciele Rihanny nie skomentowali jeszcze niedzielnego incydentu.
