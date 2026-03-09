Dom Rihanny ostrzelany w biały dzień. Piosenkarka była w środku

Celebryci z ogromnym majątkiem i posiadłościami w Beverly Hills wciąż przyciągają kłopoty jak magnes. Tym razem chodzi o dom jednej z największych gwiazd popu na świecie. Pod rezydencją Rihanny padły strzały, a sprawą natychmiast zajęła się policja w Los Angeles.

Strzały pod rezydencją Rihanny w Beverly Hills

Policja z Los Angeles potwierdziła doniesienia zachodnich tabloidów, że w niedzielę po południu doszło do incydentu z użyciem broni palnej przed domem Rihanny w Beverly Hills. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 13:15 czasu lokalnego i szybko pojawili się na miejscu.

Jak ustalili śledczy, pod posiadłość piosenkarki podjechał samochód, z którego oddano serię strzałów. Na miejscu zabezpieczono łuski po amunicji z karabinu szturmowego. Na szczęście nikt nie został ranny.

Podejrzana zatrzymana kilka kilometrów dalej

Policja poinformowała, że podejrzaną jest kobieta w wieku ok. 30 lat. Według ustaleń śledczych zatrzymała pojazd przed domem gwiazdy i oddała siedem strzałów, po czym odjechała z miejsca zdarzenia z dużą prędkością.

Niedługo później jej samochód został zlokalizowany ok. 12 kilometrów od rezydencji artystki. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, jednak jej dane nie zostały jeszcze ujawnione.

Czy Rihanna była w domu?

Według źródła zbliżonego do organów ścigania, na które powołuje się „Los Angeles Times”, w chwili zdarzenia Rihanna przebywała w swojej posiadłości. Incydent nie doprowadził jednak do żadnych obrażeń.

Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające i próbuje ustalić motyw działania zatrzymanej kobiety.

Rihanna – dlaczego została ostrzelana?

Rihanna, której prawdziwe nazwisko to Robyn Fenty, urodziła się na Barbadosie i zdobyła światową popularność na początku XXI wieku dzięki takim hitom jak „Pon de Replay” czy „Umbrella”. Niedawno artystka świętowała 20-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu.

W ostatnich latach rozwija także liczne przedsięwzięcia biznesowe, w tym markę kosmetyczną Fenty Beauty oraz linię bielizny. Według magazynu „Forbes” jej majątek przekracza miliard dolarów.

We wrześniu ubiegłego roku Rihanna i jej partner A$AP Rocky powitali na świecie swoje trzecie dziecko, córkę. Para wychowuje również dwóch synów: Riota i RZA.

Wcześniej oboje byli także w centrum medialnej uwagi, gdy w lutym A$AP Rocky został uniewinniony w sprawie dotyczącej strzelaniny z udziałem byłego znajomego. Przedstawiciele Rihanny nie skomentowali jeszcze niedzielnego incydentu.

