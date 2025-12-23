Kultowa komedia znika z Netfliksa. Ten film trzeba zobaczyć!

Platformy streamingowe regularnie żegnają się z kinowymi klasykami, ale niektóre pozycje znikają szczególnie boleśnie. Ten film już wkrótce film wypadnie z katalogu Netfliksa, dlatego warto nadrobić lub przypomnieć sobie ten tytuł, zanim będzie za późno.

„Lepiej późno niż później”: romantyczny klasyk ostatnich dekad

„Lepiej późno niż później” to amerykańska komedia romantyczna z 2003 roku w reżyserii Nancy Meyers, która od ponad dwóch dekad udowadnia, że wielkie uczucie nie zna metryki. Film od momentu premiery zdobył uznanie widzów i krytyków jako ciepła, dojrzała opowieść o miłości, która przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Produkcja wyróżnia się nie tylko błyskotliwymi dialogami, lecz także odważnym jak na gatunek skupieniem się na bohaterach po pięćdziesiątce.

Jack Nicholson jako playboy po przejściach

Harry Sanborn, grany przez Jacka Nicholsona, to zamożny biznesmen, który przez całe życie umawia się wyłącznie z kobietami przed trzydziestką. Podczas weekendu spędzanego z młodą partnerką Marin, graną przez Amandę Peet, mężczyzna dostaje zawału serca w domu jej matki. To wydarzenie staje się punktem zwrotnym nie tylko dla jego zdrowia, lecz także dla podejścia do relacji i uczuć.

Diane Keaton i miłość, która nie miała się wydarzyć

Opiekę nad rekonwalescentem przejmuje Erika Barry, matka Marin, w którą wciela się Diane Keaton. Utalentowana dramatopisarka i rozwódka początkowo traktuje Harry’ego z dystansem, jednak z czasem między bohaterami rodzi się uczucie. To właśnie ta relacja stała się sercem filmu i przyniosła Diane Keaton Złoty Glob, potwierdzając siłę jej roli i wiarygodność dojrzałej bohaterki romantycznej.

Keanu Reeves i miłosny trójkąt

Sytuację komplikuje pojawienie się doktora Juliana Mercera, granego przez Keanu Reevesa. Lekarz również zaczyna zabiegać o względy Eriki, wprowadzając do historii element klasycznego miłosnego trójkąta. Dzięki tej postaci film zyskuje dodatkową lekkość i kontrast pomiędzy różnymi wizjami miłości i bliskości.

Ponadczasowy przebój i sukces kasowy

Zdjęcia do filmu realizowano między innymi w Los Angeles, Nowym Jorku i Paryżu, co dodało produkcji elegancji i romantycznego klimatu. „Lepiej późno niż później” okazał się także ogromnym sukcesem komercyjnym, zarabiając ok. 266 milionów dolarów na całym świecie. Film przez lata bił rekordy popularności, a główni aktorzy zdobyli liczne nagrody i nominacje.

Produkcja zebrała solidne recenzje, osiągając 7/10 oraz 6,7/10 na Filmwebie. Chwalono ją za chemię między aktorami, inteligentne dialogi i uniwersalny temat miłości niezależnej od wieku, choć pojawiały się też głosy o schematycznej fabule. Mimo to film do dziś pozostaje jednym z najchętniej wspominanych romansów początku XXI wieku.

Ostatnia szansa na seans

„Lepiej późno niż później” opuści katalog Netfliksa 5 stycznia 2026 r. Dla widzów to ostatni moment, by wrócić do tej historii lub obejrzeć ją po raz pierwszy. Jeśli ktoś szuka romantycznego filmu z humorem, klasą i dojrzałym przesłaniem, powinien się pospieszyć.

Czytaj też:

Zrobili to dla Kołaczkowskiej. Ten gest chwyta za serceCzytaj też:

TVP VOD pokaże film, o którym mówi cała Polska. Premiera w Wigilię