TVP VOD pokaże film, o którym mówi cała Polska. Premiera w Wigilię

Już 24 grudnia 2025 roku na TVP VOD premierę będzie miała superprodukcja „Chopin, Chopin!” w reżyserii Michała Kwiecińskiego – jedna z najbardziej ambitnych i widowiskowych realizacji w historii polskiego kina. W roli Fryderyka Chopina występuje Eryk Kulm, którego kreacja już teraz uznawana jest za jedną z najważniejszych ról ostatnich lat.

Superprodukcja Telewizji Polskiej na małym ekranie

„Chopin, Chopin!” to głośna koprodukcja Telewizji Polskiej i jednocześnie jeden z najdroższych projektów filmowych realizowanych w Polsce. Twórcy postawili na międzynarodową obsadę oraz imponujące zaplecze produkcyjne. Skala przedsięwzięcia robi wrażenie: w realizację zaangażowano ponad 600 osób, na planie pojawiło się 260 aktorów i epizodystów oraz aż 5000 statystów. Wykorzystano setki historycznych rekwizytów, w tym karety, dyliżanse i inne pojazdy z epoki.

Zdjęcia realizowano w wielu lokalizacjach w Polsce, ale ekipa pracowała również we francuskim Bordeaux oraz na hiszpańskiej Majorce, co dodatkowo podkreśla międzynarodowy charakter produkcji.

Scenografia, kostiumy i nagrody — imponujące

Zarówno widzowie, jak i krytycy zgodnie zwracają uwagę na warstwę wizualną filmu. Scenografia i kostiumy wiernie odtwarzają realia XIX wieku, budując sugestywny obraz epoki, w której przyszło żyć i tworzyć kompozytorowi. To właśnie za te elementy „Chopin, Chopin!” został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Doceniona została również rola główna. Eryk Kulm za kreację Fryderyka Chopina otrzymał Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Aktor stworzył portret artysty daleki od szkolnych wyobrażeń – pełen napięć, emocji i wewnętrznych sprzeczności.

Chopin – człowiek z krwi i kości, nie laurka

W ujęciu Michała Kwiecińskiego Chopin nie jest pomnikowym geniuszem ani ikoną z podręczników. To człowiek świadomy swojej nieuleczalnej choroby i zbliżającego się końca, który z niezwykłą intensywnością korzysta z czasu, jaki mu pozostał. Film opowiada o życiu przeżywanym do utraty tchu, o twórczym pośpiechu, paryskich salonach, namiętnościach oraz intymnych sekretach, które dotąd pozostawały w cieniu.

Akcja koncentruje się na 1835 roku, gdy 25-letni Chopin jest ulubieńcem francuskiej arystokracji i królewskiego dworu. Błyszczy na koncertach, udziela lekcji, komponuje na zamówienie, a jednocześnie stara się ukryć fatalny stan zdrowia. Twórcy sięgają także do mniej znanych wątków z biografii pianisty, opierając się na jego prywatnych listach oraz bogatej literaturze poświęconej kompozytorowi.

Wigilijna premiera w TVP VOD

Premiera „Chopin, Chopin!” w Wigilię nie jest przypadkowa. To propozycja dla widzów szukających w świąteczny wieczór kina ambitnego, emocjonalnego i dopracowanego w każdym detalu. Produkcja Michała Kwiecińskiego zapowiada się nie tylko jako wydarzenie sezonu, ale także jako film, który na nowo otworzy dyskusję o jednym z najwybitniejszych polskich artystów.

Galeria:

„Chopin, Chopin!”Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Tydzień pełen mega hitów – rozpiskaCzytaj też:

Święta spędzicie przed telewizorem? Stacja kusi wyjątkowymi premierami