Święta spędzicie przed telewizorem? Stacja kusi wyjątkowymi premierami

Telewizja proponuje zestaw historii, które rozgrzeją bardziej niż kubek gorącej czekolady. W świątecznym repertuarze stacji pojawiają się opowieści o ikonach kultury i nauki, nowy serial kostiumowy oraz filmowe rekonstrukcje wydarzeń, które na zawsze zmieniły świat.

Wigilijny wieczór w towarzystwie kultowych postaci

W wigilijny wieczór Romance TV przeniesie widzów do roku 1734. „Bach – bożonarodzeniowy cud” pokazuje, jak Johann Sebastian Bach walczy o możliwość wykonania „Oratorium na Boże Narodzenie” w kościele św. Tomasza w Lipsku. Kompozytor musi przekonać radnego Stieglitza, który krytycznie ocenia jego muzykę. Jednocześnie w życiu Bacha narastają rodzinne napięcia, a tuż przed kluczowym występem bez śladu znika jego dziesięcioletni syn, Gottfried. Premiera filmu odbędzie się 24 grudnia o godz. 20.00.

Pierwszy dzień świąt upłynie pod znakiem wielkiej amerykańskiej opowieści. „Levi Strauss i materiał marzeń”, czteroczęściowy serial kostiumowy, przedstawia początki marki, która stała się symbolem wolności. To historia młodego Niemca, który w 1850 roku, mając zaledwie 24 lata, płynie do Ameryki, by zacząć nowe życie. Na pokładzie parowca poznaje krawca Jacoba Daviesa z Rygi – znajomość, która dekadę później zaowocuje stworzeniem słynnych dżinsów nazwanych imieniem Levi Straussa. Mini-serial będzie można obejrzeć 25 grudnia od godz. 20.00 na kanale Romance TV.

W święta cud w telewizji

26 grudnia Romance TV pokaże „Cud w Kapsztadzie” – poruszającą historię pierwszej na świecie transplantacji serca, która odbyła się w 1967 roku. Film przypomina, że to odkrycie medyczne dokonano w realiach apartheidu oraz patriarchalnych norm, które kształtowały codzienność milionów ludzi. To opowieść o przełomie, który na zawsze zmienił naukę i medycynę. Premiera zaplanowana jest na godz. 20.00.

Tuż po świętach, w sobotę 27 grudnia, stacja sięga po nowość w kostiumowej odsłonie. „Detektyw von Fock” to cztery premierowe odcinki serialu, w którym Paul von Fock – najmłodszy z trzech braci – musi odnaleźć się w roli dziedzica rezydencji Sagadi. Dzięki talentowi organizacyjnemu i instynktowi sprawiedliwości zostaje asesorem miejscowego sądu. Szybko okazuje się, że zamiast drobnych sporów będzie musiał mierzyć się z zabójstwami, kradzieżami majątków, fałszywymi tożsamościami i mrocznymi tajemnicami. Największą z nich pozostaje Maria von Nottbeck, która nie raz zaskoczy bohatera. Premiera od godz. 20.00 – wszystkie cztery odcinki jednego wieczoru w Romance TV.

