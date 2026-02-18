Nowa twarz w „Dzień dobry TVN”. Stacja odsłania karty na wiosnę

Podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji mocne poruszenie wywołała wiadomość o nowej twarzy porannego hitu. W śniadaniówce pojawi się kolejny prowadzący, a sama stacja szykuje szereg zmian w ramówce na cały rok.

Jan Pirowski w „Dzień dobry TVN”

Podczas oficjalnej prezentacji wiosennej oferty TVN ogłosił, że program „Dzień dobry TVN” zyska nowe wzmocnienie. Do zespołu dołącza Jan Pirowski, znany widzom z udziału w formacie Mam talent!. Jednocześnie zapowiedziano, że poranny magazyn będzie emitowany codziennie przez cały rok — bez sezonowych przerw. To ruch, który ma jeszcze mocniej ustabilizować pozycję programu w paśmie śniadaniowym.

Informacja o dołączeniu Jana Pirowskiego, którą przekazała Malwina Wędzikowska, została przyjęta entuzjastycznie przez obecnych na sali współpracowników. „Jestem intelektualnie podniecony nadchodzącymi miesiącami” — powiedział Pirowski ze sceny. Nie zdradził jednak, z kim stworzy ekranowy duet. „Na razie trwa faza poszukiwań” — dodał.

Maciej Dowbor podkreślił z kolei skalę zmiany w nadawaniu programu: „Ku radości całej naszej ekipy, od tego roku nadajemy 365 dni w roku”.

Wiosenna ramówka TVN: powroty i sprawdzone hity

W nowym sezonie stacja pozostaje przy swoich najmocniejszych markach rozrywkowych. W ramówce ponownie pojawią się takie formaty jak „The Traitors. Zdrajcy”, „Kuchenne rewolucje” oraz talk-show Kuba Wojewódzki. Nie zabraknie też kolejnych odsłon popularnych produkcji rozrywkowych i studyjnych, które już wcześniej zbudowały lojalną widownię. Na antenie pozostają również dobrze znane seriale, w tym „Na Wspólnej”, „Szpital św. Anny” oraz „Detektywi”, które nadal mają stanowić stały filar codziennej oferty.

Wiosenna oferta nie ogranicza się wyłącznie do sprawdzonych tytułów. Wśród premier znalazł się społeczny eksperyment „Skok na głęboką wodę” oraz kryminalna produkcja „Młode gliny”. Kontynuowane będą też programy, które zdobyły wierne grono odbiorców, jak „Królowa przetrwania”, „The Floor” i „Bitwa o gości”.

