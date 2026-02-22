Gwiazdy opanują podłogę. Odcinek specjalny „The Floor”

Już 1 marca antenę TVN przejmie specjalne wydanie hitowego teleturnieju, w którym stawką będzie… podłoga. Emocji ma nie zabraknąć, bo w „The Floor VIP Challenge” zobaczymy rywalizację gwiazd i influencerów.

„The Floor VIP Challenge” – gwiazdy w roli uczestników

Specjalny odcinek formatu The Floor wystartuje 1 marca o godz. 17:55 na antenie TVN. Tym razem na polu z własną kategorią staną osoby dobrze znane widzom z ekranów i mediów społecznościowych.

W rywalizacji wezmą udział m.in. Iza Krzan, Maria Jeleniewska, Michel Moran, Sandra Milwiw-Baron, Wiktoria Gąsiewska, Adrian Rokowski, Dominik Więcek, Bartek Kubicki oraz Inez Lis.

Każdy z nich stanie do pojedynków w swojej kategorii, próbując przejąć kolejne pola planszy. Format opiera się na dynamicznych starciach i szybkich decyzjach, a zwycięzca może być tylko jeden. Gospodarzem programu pozostaje Mikołaj Roznerski. To on prowadzi uczestników przez kolejne etapy gry i czuwa nad przebiegiem rywalizacji.

Wciąż na topie. Wyniki oglądalności mówią same za siebie

„The Floor” od lutego można oglądać w premierowych odcinkach na antenie TVN oraz w serwisie Player. Format zdążył już zyskać wierną publiczność i stać się jednym z mocniejszych punktów ramówki stacji. W programie rywalizuje 100 uczestników na spektakularnej, multimedialnej planszy — tytułowej „podłodze”. Każdy gracz zaczyna z przypisanym polem i własną kategorią wiedzy. Uczestnicy wyzywają sąsiadów na pojedynki, aby przejmować ich pola — liczy się nie tylko wiedza, ale też refleks, strategia i odporność na stres. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako ostatnia pozostanie na planszy i zdobędzie całą „podłogę”, wygrywając 100 tysięcy złotych.

Poprzednie sezony programu notowały bardzo dobre wyniki. Finał czwartej serii przyciągnął przed telewizory ponad 1,28 miliona widzów. Średnia oglądalność odcinków sięgała niemal miliona osób.

Emisja teleturnieju zapewniła stacji TVN pozycję wicelidera pod względem oglądalności we wszystkich najważniejszych grupach. Specjalne wydanie z udziałem gwiazd ma szansę powtórzyć ten sukces.

