Te gwiazdy zmagają się z depresją. Tak wygląda ich codzienność

W Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją przypominamy, że choroba nie pyta o sławę ani majątek i że odwaga mówienia o niej głośno może uratować życie.

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją (zwany również Światowym) — święto ustanowione przez Ministerstwo Zdrowia w 2001 roku jako odpowiedź na rosnącą liczbę zachorowań i narastający społeczny koszt tej choroby. Tego dnia organizowane są kampanie edukacyjne, konferencje i dyżury specjalistów, których celem jest jedno: upowszechnienie wiedzy, że depresja to choroba, a nie „gorszy nastrój”. że można ją leczyć. I że wcześnie rozpoznana daje realną szansę na powrót do zdrowia.

Według danych WHO depresja należy do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie i jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. Tymczasem stygmatyzacja wciąż sprawia, że wiele osób cierpi w milczeniu, bojąc się oceny otoczenia. Dlatego tym ważniejsze jest, gdy o swoim bólu mówią ci, na których wszyscy patrzą.

Depresja dopada każdego. Sławnych i bogatych również

Wiele gwiazd — polskich i zagranicznych — zdecydowało się już dawno przerwać milczenie. Ktoś mógłby zapytać: po co nam wiedza o smutkach bogatych i sławnych? Odpowiedź jest prosta — to potężne narzędzie walki ze stygmatyzacją. Gdy Lady Gaga przyznaje, że status supergwiazdy wpędza ją w stany lękowe, a Michael Phelps — najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii — mówi o myślach samobójczych, świat otrzymuje jasny komunikat: to nie twoja wina. To choroba, a nie brak woli. Nawet najwięksi potrzebują wsparcia.

Gwiazdy, wychodząc z „depresyjnej szafy”, stają się dla wielu osób pierwszym bodźcem do tego, by udać się do terapeuty. Ich ból — choć wystawiony na widok publiczny — paradoksalnie pomaga anonimowym ludziom odnaleźć drogę do wyzdrowienia. To jest jedyna część tej historii, która naprawdę ma znaczenie: że powiedzieli o tym głośno.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z obniżonym nastrojem — nie jesteś sam. Bezpłatne wsparcie znajdziesz m.in. tutaj:

800 70 2222 — całodobowe Centrum Wsparcia

22 484 88 01 — Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

116 123 — Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Gwiazdy z depresją

Justyna Kowalczyk-Tekieli



Justyna Kowalczyk przez lata była dla Polaków symbolem żelaznej woli i nadludzkiej wydolności. Dlatego jej wyznanie w 2014 roku uderzyło w zbiorową świadomość jak grom. Mistrzyni olimpijska przyznała publicznie, że zmaga się z depresją — opisując momenty, gdy leżała i patrzyła w sufit, bez sił, by wstać z łóżka.

Jej słowa sprawiły, że wielu Polaków po raz pierwszy zaczęło rozumieć: depresja potrafi powalić nawet tych, którzy na pozór są najsilniejsi. Kowalczyk nie szukała poklasku, szukała zrozumienia. I znalazła je u setek tysięcy osób, które w jej wyznaniu rozpoznały siebie.



Kasia Kowalska



„Dla mnie szklanka może być do połowy pełna, ale za to wypełniona trucizną. Mam taką naturę, że zawsze widzę ciemne strony. Od lat z tym walczę” - przyznała dramtycznie wokalistka w wywiadzie dla „Demakijażu".



Filip Chajzer



W rozmowie z Plotkiem Filip Chajzer opisywał swoje doświadczenia z depresją jako „stan, w którym chciał przestać istnieć". - To stan, w którym to, jak się czujesz psychicznie, przenosi się na fizyczność. Każdy ruch bywa wysiłkiem. Wstanie z łóżka jest heroiczną walką, bo czujesz, że twoje ciało waży kilkaset kilo. Jakby leżał na tobie głaz [...] To choroba przewlekła, w której walczysz o życie. Dosłownie” - dodał.



Lady Gaga



Lady Gaga od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie. Ale za scenicznym przepychem i ekstrawaganckimi kostiumami kryje się historia kobiety, która przez lata walczyła z depresją i zaburzeniami lękowymi. Artystka nie ukrywa, że jej stan ma związek z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości.

„Cierpię na depresję i lęki” — powiedziała wprost w jednym z wywiadów. W mediach społecznościowych pisała o potrzebie terapii i farmakologii, podkreślając, że leczenie psychiatryczne nie jest powodem do wstydu. Jej fundacja Born This Way Foundation regularnie podejmuje temat zdrowia psychicznego młodych ludzi, zmieniając narrację — od tabu do otwartej rozmowy.



Sebastian Fabijański



Sebastian Fabijański przez lata grywał na ekranie twardych, nieprzejednanych mężczyzn. Tym większy wstrząs wywołało jego wyznanie o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Aktor nie owijał w bawełnę, mówił wprost.

„To nie jest żaden wstyd, do cholery jasnej” — rzucił w jednym z wywiadów. I to zdanie powinno stać się mottem dla każdego, kto wciąż boi się prosić o pomoc. Fabijański rozbił mit, że mężczyzna musi być emocjonalną twierdzą. W świecie, który od mężczyzn wciąż wymaga pancerza, jego szczerość była aktem odwagi.



Selena Gomez



Selena Gomez przez lata mówiła o depresji i stanach lękowych. Ale przełomowy moment nastąpił w 2020 roku, gdy w rozmowie z Miley Cyrus ujawniła, że zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Artystka informowała fanów o pobytach w ośrodkach terapeutycznych i przerwach w karierze spowodowanych stanem psychicznym.

W mediach społecznościowych pisała, że diagnoza przyniosła jej ulgę, bo pozwoliła zrozumieć to, z czym się zmaga. Dla jej milionów fanów film dokumentalny „My Mind & Me” był lekcją ważniejszą niż jakikolwiek hit radiowy: że nazywanie tego, co czujesz, to nie słabość — to pierwszy krok do zdrowienia.



Dwayne „The Rock” Johnson



Dwayne „The Rock” Johnson to uosobienie fizycznej siły. Jeden z najbardziej kasowych aktorów Hollywood, były zapaśnik, symbol odporności. Dlatego jego wyznanie o epizodzie depresyjnym w młodości było dla wielu prawdziwym szokiem.

W wywiadzie dla „The Express” Johnson opowiadał o trudnym czasie po kontuzji i niespełnionych ambicjach sportowych — o płaczu i izolacji, które przez lata skrywał za uśmiechem. „Depresja nie dyskryminuje. Nie obchodzi jej, kim jesteś” — podkreślał. Przyznał, że kluczowe było wsparcie bliskich i zrozumienie, że proszenie o pomoc nie oznacza słabości.



Danuta Stenka



Danuta Stenka to jedna z największych dam polskiego teatru i kina. Wielokrotnie nagradzana, powszechnie szanowana. I właśnie dlatego jej wyznania o wewnętrznej pustce i lęku, które towarzyszyły jej mimo zawodowych sukcesów, były tak poruszające. Stenka otwarcie mówiła o momentach, gdy zewnętrzny blask nie był w stanie zagłuszyć wewnętrznych ciemności. Jej świadectwo dowodzi, że depresja nie jest „wymysłem młodego pokolenia” — dotyka nas niezależnie od wieku, dorobku i pozycji społecznej.



Małgorzata Foremnik



Małgorzata Foremniak dołączyła do grona tych, którzy zdecydowali się powiedzieć prawdę o sobie. Mówiła o lęku i wewnętrznej pustce, pojawiających się za kurtyną sukcesów. O tym, że bycie rozpoznawaną i docenianą nie chroni przed depresją.



Iga Kreft



„Gdyby nie leczenie, nie wiem, jak by się to skończyło... Nikt wtedy nie wiedział o tym, bo było to dla mnie potwornie wstydliwe. [...] Nie jestem wolna od depresji i nerwicy. Pewnie nigdy nie będę” - wyznawała szczerze w wywiadach aktorka, piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka.



Książę Harry



Przez lata po śmierci księżnej Diany książę Harry tłumił emocje, bo tak wymagało środowisko i tradycja. W wywiadzie dla „The Telegraph” przyznał wprost, że przez długi czas był bliski załamania nerwowego i że terapia uratowała go przed czymś gorszym.

Harry podkreślał, że rozmowa o zdrowiu psychicznym wciąż bywa tematem tabu — zwłaszcza w środowiskach, gdzie oczekuje się „twardzieli”. Jego kampania Heads Together koncentrowała się właśnie na przełamywaniu tego milczenia. Jako członek rodziny królewskiej pokazał, że mury zamków nie chronią przed bólem psychicznym.



Adele



Adele to głos, który porusza miliony, ale po narodzinach syna ten głos przez jakiś czas prawie zamilkł. W wywiadzie dla „Vanity Fair” artystka opowiedziała o depresji poporodowej — o przytłoczeniu, izolacji i strachu, że nie jest wystarczająco dobrą matką.

Mówiła o poczuciu winy i samotności, ale też o tym, jak ważne okazało się wsparcie innych kobiet, które przeżyły to samo. Jej szczerość wywołała szeroką dyskusję o zdrowiu psychicznym matek i o tym, że macierzyństwo może boleć, a przyznanie się do tego nie czyni z nikogo złej matki. Czytaj też:

Znani aktorzy w nowym historycznym serialu. Nowa perełka od dziśCzytaj też:

Muzyka Sanah jest koszmarna? Tak twierdzi polska mentorka