100 najlepszych thrillerów wszech czasów. Tylko perełki gatunku

Napięcie, tajemnica, nieprzewidywalne zwroty akcji i pulsujące poczucie zagrożenia sprawiają, że serce bije szybciej, a oczy pozostają wlepione w ekran do ostatniej sekundy. Za to właśnie kochamy thrillery. Te najlepsze z nich potrafią nie tylko dostarczyć solidnej porcji adrenaliny, ale też zmusić do myślenia, poruszyć najgłębsze lęki i długo nie pozwalać o sobie zapomnieć.

W naszym rankingu zebraliśmy 100 najlepszych thrillerów wszech czasów – filmów, które zdefiniowały gatunek, wyznaczyły nowe standardy lub po prostu doskonale spełniły swoją rolę: wciągnęły widza w grę, z której nie sposób się wycofać. Znajdziesz tu zarówno klasyki, które od lat inspirują kolejne pokolenia twórców, jak i współczesne produkcje, które udowadniają, że thriller wciąż ma się świetnie.

Gotowy na dreszcz emocji? Sprawdź naszą listę, zapisz ją sobie na później i korzystaj z podpowiedzi, gdy nie będziesz wiedział, co warto obejrzeć wieczorem.

100 najlepszych thrillerów. Lista na jesienne wieczorne seanse

„Przeżyliśmy wojnę”



Weteranów wojny w Korei nawiedzają dziwne koszmary. Zaczynają podejrzewać, że ich wspomnienia z frontu nie są prawdziwe.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.



„Rozmowa”



Specjalista od podsłuchów usiłuje zapobiec morderstwu dwojga ludzi.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„Podwójne ubezpieczenie”



Agent ubezpieczeniowy i nieszczęśliwa mężatka planują morderstwo jej męża. Nim kieruje żądza pieniędzy z polisy, dla niej to chęć uwolnienia się od problemów.



„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.



„Chinatown”



Prywatny detektyw rozwiązuje wyjątkowo skomplikowaną sprawę rodziny Mulwrayów.



„Psychoza”



Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.



„Milczenie owiec”



Seryjny morderca i inteligentna agentka łączą siły, by znaleźć przestępcę obdzierającego ze skóry swoje ofiary.



„Północ, północny zachód”



Pracownik agencji reklamowej, wzięty omyłkowo za agenta służb specjalnych USA, trafia w sam środek afery.



„Długi Wielki Piątek”



Angielski gangster jest bliski zawarcia lukratywnej umowy z amerykańskimi partnerami. Tymczasem nieznana grupa próbuje pokrzyżować mu szyki, sukcesywnie eliminując jego ludzi.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Misery”



Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Kiedy autor popularnej serii książek ulega wypadkowi, pomocy udziela mu była pielęgniarka, która okazuje się być jego fanką.



„Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



„Tylko dla orłów”



Trwa II wojna światowa. Grupa alianckich komandosów zostaje wysłana do Niemiec, by uratować uwięzionego amerykańskiego generała.



„Służąca”



Za namową oszusta dziewczyna zatrudnia się jako służąca arystokratki, by pomóc mu ją w sobie rozkochać.



„Nagi instynkt”



Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„Nietykalni”



Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką "Nietykalnych" walczy z nielegalnym handlem alkoholem.



„Czarny łabędź”



Ambitna tancerka bierze udział w walce o główna rolę w spektaklu "Jezioro łabędzie". Jest gotowa wiele poświęcić, by osiągnąć cel.



„Wróg numer jeden”



Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka CIA, Maya, dołącza do zespołu, który tropi Osamę bin Ladena. Z upływem czasu polowanie na najsłynniejszego terrorystę świata staje się jej obsesją.



„Francuski łącznik”



Film inspirowany faktami. Jimmy „Popeye” Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Kod da Vinci”



Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Adwokat diabła”



Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Dziewczyna z tatuażem”



Ekranizacja powieści Stiega Larssona. Dziennikarz oskarżony o zniesławienie otrzymuje zlecenie zbadania zaginięcia przed 40 laty 16-letniej Harriet Vanger.



„Sekretne okno”



Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.



„Hannibal”



Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.



„V jak Vendetta”



W totalitarnej Anglii jedyną osobą walczącą o wolność jest bojownik przebrany za Guya Fawkesa – V, który pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych młodą kobietę.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Gdy Llewelyn Moss znajduje walizkę zawierającą gotówkę, nie spodziewa się, że ściągnie na siebie niebezpieczeństwo w postaci psychopatycznego zabójcy, Antona Chigurha.



„Labirynt”



Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Czerwony smok”



Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Prawo zemsty”



Kiedy żona i córka Clyde'a Sheltona zostają brutalnie zamordowane, a ich zabójca unika kary, bohater przygotowuje plan zemsty nie tylko na oprawcach, ale i wymiarze sprawiedliwości.



„Raport mniejszości”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Blade Runner 2049”



Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.



„Ja, robot”



W roku 2035 roboty pomagają ludziom w codziennym życiu. Gdy ginie twórca zaawansowanego modelu, detektyw podejrzewa, że zabiła go maszyna.



„Ex Machina”



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Lęk pierwotny”



Martin zostaje adwokatem młodego Aarona oskarżonego o morderstwo arcybiskupa.



„Deja Vu”



Agent Carlin prowadzi sprawę eksplozji promu, w której śmierć poniosło kilkaset osób. Dzięki najnowszej technologii FBI może oglądać wydarzenia sprzed kilku dni.



„Mechanik”



Trevor Reznik cierpi na bezsenność. Wycieńczony psychicznie i fizycznie nie jest w stanie odróżnić urojeń od rzeczywistości.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Equilibrium”



W futurystycznym państwie Libria ludzie biorą lek eliminujący zdolność odczuwania. Pewnego dnia jeden z odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa kleryków nie zażywa swojej porcji prozium, co odmienia jego życie.



„Więzień labiryntu”



Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.



„Inni”



Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.



„Wyścig z czasem”



W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.



„Kod nieśmiertelności”



Kapitan Colter Stevens budzi się, nie pamiętając niczego. Wkrótce odkrywa, że bierze udział w misji, której celem jest złapanie terrorysty podkładającego bomby na terenie Chicago.



„Pokłosie”



Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.



„Słaby punkt”



Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.



„Zwierzęta nocy”



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Kolekcjoner kości”



Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.



„Mulholland Drive”



Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.



„Oczy szeroko zamknięte”



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Osada”



Kiedy Lucius łamie zakaz i wchodzi do lasu, gdzie żyją zwierzęta-bestie, te przystępują do ataku na osadę.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Bogowie ulicy”



Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.



„Podejrzani”



Wskutek tajemniczej eksplozji na statku w Los Angeles ginie 27 osób. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia, który twierdzi, że za wszystkim stoi nigdy niewidziany przestępca.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Vanilla Sky”



Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.



„Skóra, w której żyję”



Chirurg plastyczny, Robert Ledgard, pracuje nad stworzeniem syntetycznej, ludzkiej skóry. Doświadczenia przeprowadza na tajemniczej kobiecie, którą przetrzymuje w domu.



„Operacja Argo”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



„Cube”



Grupa osób budzi się w pełnym śmiertelnych pułapek sześcianie. Nieznajomi muszą zacząć współpracować ze sobą, by przeżyć.



„Dogville”



Uciekając przed gangsterami, Grace ukrywa się w małym miasteczku. Wkrótce jego mieszkańcy zaczynają nadużywać władzy, jaką mają nad bohaterką.



„Telefon”



Stu zostaje uwięziony w budce telefonicznej przez snajpera-psychopatę.



„Numer 23”



Mężczyzna dostaje obsesji na punkcie książki, która według niego opisuje i przewiduje jego życie i przyszłość.



„Autor widmo”



Ghostwriter zostaje wynajęty do napisania pamiętników byłego premiera Wielkiej Brytanii. Zadanie okazuje się śmiertelnie niebezpieczne.



„Zagubiona autostrada”



Saksofonista zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony. Po kilku dniach znika z celi, a na jego miejscu pojawia się inny mężczyzna.



„Szpieg”



Ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6.



„Upadek”



Niechcący przegapić przyjęcia urodzinowego swojej córki mężczyzna tkwi w ulicznym korku. Kiedy puszczają mu nerwy, kontynuuje wędrówkę pieszo, wyładowując swoją złość na innych ludziach.



„Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



„Utalentowany pan Ripley”



Tom Ripley zaprzyjaźnia się z bogatym Dickiem i nie zamierza wracać do szarego życia, które do tej pory prowadził.



„Czerwona jaskółka”



Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



„Szkoła uwodzenia”



Uwspółcześniona wersja „Niebezpiecznych związków” Stephena Frearsa. Nałogowy podrywacz zakłada się ze swoją przyrodnią siostrą, że uwiedzie miejscową cnotkę – córkę dyrektora szkoły.



„Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Wszystko gra”



Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.



„Układ zamknięty”



Oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.



„Obłęd”



Niesłusznie oskarżony o morderstwo weteran wojenny z Iraku zostaje osadzony w zakładzie dla psychicznie chorych kryminalistów, gdzie jest poddawany eksperymentalnej terapii medycznej.



„Blue Velvet”



Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.



„Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



„Wierny ogrodnik”



Żona Justina, która chciała zdemaskować przestępstwa koncernu farmaceutycznego w Afryce, zostaje zamordowana. Mężczyzna chce ją pomścić.



„Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”



Doświadczony dziennikarz śledczy i młoda hakerka starają się rozwikłać zagadkę zaginięcia 16-letniej dziewczyny, do którego doszło czterdzieści lat wcześniej.



„Azyl”



Do domu Meg wkraczają złodzieje. Kobieta wraz z córką chroni się przed nimi w małym pomieszczeniu zamykanym od wewnątrz.



„Przeznaczenie”



Tajna rządowa agencja podróży w czasie, mając na celu zapobieganie przyszłym zbrodniom, wysyła szpiega, by uchwycił przestępcę.



„Ucieczka z Alcatraz”



Grupa więźniów osadzonych w rygorystycznym więzieniu Alcatraz postanawia z niego uciec.



„Niezniszczalny”



Jedyny ocalały z katastrofy pociągu, David Dunn, dzięki fanatykowi komiksów odkrywa w sobie nadludzkie możliwości.



„Anatomia upadku”



Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?



„Negocjator”



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.



„Locke”



Ivan opuszcza pracę na budowie w Birmingham i udaje się do Londynu. Podczas podróży samochodem prowadzi rozmowy, które odmieniają jego życie.



„Sierota”



Mąż i żona, którzy niedawno stracili dziecko, adoptują dziewięcioletnią dziewczynkę. Okazuje się, że nie jest ona tak niewinna na jaką wygląda.



„Drabina Jakubowa”



Weterana wojennego z Wietnamu dręczą niepokojące koszmary nocne i narasta w nim poczucie bycia szpiegowanym.



„Pieskie popołudnie”



Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.



„Harry Angel”



Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca.



„Konklawe”



Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża.



„Zawrót głowy”



Detektyw na prośbę przyjaciela postanawia śledzić jego żonę.Czytaj też:

Wybitny thriller znika z Netflix. Polacy mają 4 dniCzytaj też:

Zatrzęsienie dobrych nowości na Netflix. Te dwa tytuły musicie zobaczyć