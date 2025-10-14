Ten thriller to ukryty diament Netfliksa. „Klimat można kroić nożem”

Film „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Camposa („Schody”, „Grzesznica”) to mroczny thriller z 2020 roku, opowiadający o złu, które przenika ludzką naturę i codzienność amerykańskiej prowincji. W obsadzie pojawiły się największe hollywoodzkie nazwiska.

Mroczny thriller na Netfliksie, o którym mało kto słyszał. Klimat nie do podrobienia

Akcja rozgrywa się między II wojną światową a wojną w Wietnamie w Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach. Mroczne indywidua – demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) – zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film „Diabeł wcielony” w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.

Narracja, prowadzona z literackim rozmachem (film oparto na powieści Donalda Raya Pollocka, który zresztą sam jest narratorem w produkcji), tworzy klimat niepokoju i brudu moralnego, jakiego dawno nie widzieliśmy w mainstreamowym kinie. To nie jest produkcja, która daje łatwe emocje – raczej powoli wciąga w swój mrok do momentu, aż trudno nam oderwać wzrok.

„Ten film powinni obejrzeć wszyscy ci, którzy wierząc zapomnieli o rozumie”; „Klimat tego filmu można kroić nożem”; „Po obejrzeniu tego filmu czułam się jak po przeczytaniu powieści Kinga”; „Aktorsko doskonały”; „Czułam się, jakbym oglądała Tarantino. Bardzo wiele podobieństw. Rewelacyjne kino”; „Bardzo dobry film. Pokazuje eskalację, genezę i kwintesencje zła. Film świetny w każdym calu”; „Nie mam zaufania do Netflix a, ale tym razem miło mnie zaskoczył. Tak dobrego thrillera dawno nie oglądałam, polecam!” – piszą widzowie.

Jeśli szukasz thrillera, który zostaje w głowie długo po seansie, to właśnie ten tytuł powinien trafić na twoją listę.

