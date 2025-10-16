Te kryminały na HBO Max zachwycą każdego fana gatunku. 3 propozycje na seans

Szukasz dobrego filmu na wieczór? Te produkcje zapewnią ci emocjonujący seans od pierwszej do ostatniej minuty. Sprawdź te trzy kryminały, dostępne na HBO Max.

Kryminały na HBO Max, których nie znasz, a powinieneś. Są doskonałe

„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma”

Oczekując na kolejną ciężarówkę z paliwem na postoju w Arizonie, podróżujący młody sprzedawca noży zostaje wrzucony w sytuację zakładniczą o wysokiej stawce, gdy przybywa dwóch podobnie osieroconych rabusiów bankowych, którzy nie mają skrupułów, by użyć okrucieństwa – lub zimnej, twardej stali – w celu ochrony swojej splamionej krwią, źle zdobytej fortuny.

„Anatomia upadku”

Sandra, niemiecka pisarka, mieszka wraz z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem w chatce w Alpach na odludziu. Ciało Samuela zostaje znalezione na śniegu nieopodal ich domu. Spadł naprawiając dach. Toczące się śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, niepewności narastają, a Sandra zostaje oskarżona. Rozpoczyna się proces, który jest destrukcyjny dla relacji matki i syna. Subtelnie, ale i z ogromną mocą oddziaływania na widzów, reżyserka odsłania przed nami opowieść o złożonej, niejednoznacznej osobowości Sandry – pisarki, matki, kobiety, żony – i o jej burzliwym związku z Samuelem.

„Wdowy”

Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.

Czytaj też:

„Najlepszy film geniusza” jest na Netflix. „Ciarki na plecach”Czytaj też:

3 kapitalne nowości od dziś na Netflix. Wrócił TEN serial!