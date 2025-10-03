Prawie 40 nowości od HBO Max. Lista premier dzień po dniu

Jesień to czas, gdy chętniej spędzamy długie wieczory z filmem lub serialem, a HBO Max właśnie z tej okazji przygotowało na październik wyjątkową kolekcję nowości. W ofercie znajdzie się blisko 40 tytułów – od świeżych produkcji oryginalnych, przez głośne festiwalowe hity, aż po absolutne klasyki kina i kultowe horrory idealne na Halloween. To miesiąc, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy mocnych emocji, jak i widzowie szukający czegoś lekkiego i familijnego.

Na liście premier pojawią się nagradzane filmy docenione przez krytyków, a także kultowe produkcje grozy, które zdefiniowały gatunek i od lat straszą kolejne pokolenia widzów. Nie zabraknie również ikonicznych widowisk akcji z największymi gwiazdami Hollywood oraz filmów fantasy, które przenoszą w światy pełne magii i przygód. W październiku HBO Max przygotowało też specjalny zestaw animacji i krótszych produkcji związanych z Halloween – idealnych na maraton w ostatnią noc miesiąca. Poniżej znajdziecie pełną listę premier wraz z rozpiską dzień po dniu.

Nowości od HBO Max na październik. Co warto obejrzeć?

„Ciągnie świnki do... wilkołaka”



Heimlich podejrzewa spisek, gdy Wilk wprowadza się obok. Horst i Dieter go ignorują… aż robi się naprawdę niebezpiecznie.

Premiera: 1/10/2025



„Shrek ma wielkie oczy”



Halloween to ulubione święto Shreka! Wyzwanie: noc strachu w zamku Farquaada i opowieści, które przerazić mogą nawet najodważniejszych.

Premiera: 1/10/2025



„Shrek i duch Lorda Farquaada”



Fiona zostaje zaatakowana przez Theloniusa. Szalony, zabawny pościg z udziałem Shreka i Osła rusza pełną parą!

Premiera: 1/10/2025



„Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu”



Obcy pojawiają się w Modesto tuż przed Halloween. Susan i jej zespół ruszają, by zbadać tajemnicze zjawisko.

Premiera: 1/10/2025



„Osoba towarzysząca”



Kamila, lekarka bliska emerytury, opiekuje się 90-letnim ojcem i matką z Alzheimerem – wspólnie przechodzą przez ostatni etap życia.

Premiera: 1/10/2025



„Hafekasi”



Na przedmieściach Melbourne 10-letnia dziewczynka o tongijsko-australijskich korzeniach, zaczyna dostrzegać, że różni się od swojej matki.

Premiera: 1/10/2025



„Dla tych w kłopotach”



Jenny i Paul poznają się w pubie i szybko zakochują się w sobie. Ich związek rozkwita w świecie pogrążonym w chaosie.

Premiera: 1/10/2025



„Złoty Zachód”



Listopad 1849 roku. Dwie skłócone siostry z Irlandii, uciekając przed Wielkim Głodem, szukają szczęścia podczas gorączki złota.

Premiera: 1/10/2025



„Na jedną nutę”



Samotny muzyk zakochuje się w skrzypaczce z orkiestry. Jego monotonne życie nabiera barw, gdy dostrzega ją po raz pierwszy.

Premiera: 1/10/2025



„Nomadland”



Po gospodarczym załamaniu w małym miasteczku w Nevadzie, kobieta po sześćdziesiątce pakuje vana i rusza w podróż przez amerykański Zachód.

Premiera: 2/10/2025



„Cube”



Sześciu zupełnie obcych sobie ludzi budzi się uwięzionych w labiryncie, pełnym śmiertelnych pułapek i bez widocznej drogi ucieczki.

Premiera: 2/10/2025



„Halloween”



17 lat po zamknięciu w szpitalu psychiatrycznym Michael Myers ucieka i wraca do Haddonfield, by dokończyć swoją krwawą zemstę.

Premiera: 2/10/2025



„Lato w grudniu”



Cztery pokolenia kobiet spotykają się w Madrycie. Wspólne chwile ujawniają dawne konflikty i głęboko skrywane tajemnice.

Premiera: 2/10/2025



„The Grudge: Klątwa”



Amerykańska pielęgniarka w Tokio staje w obliczu śmiertelnej klątwy. Musi ją złamać, zanim sama stanie się kolejną ofiarą.

Premiera: 2/10/2025



„The Blair Witch Project”



Historia trzech studentów szkoły filmowej, którzy udali się do małego miasteczka, aby nakręcić film dokumentalny o legendarnej morderczyni. Projekt przybiera jednak przerażający obrót, gdy uczniowie gubią się w lesie.

Premiera: 2/10/2025



„Birdman”



Zapomniany gwiazdor, który zdobył sławę, wcielając się w rolę kultowego superbohatera, chce wystawić na Broadwayu sztukę z samym sobą w roli głównej. Tuż przed jej premierą musi stoczyć walkę ze swoim ego.

Premiera: 3/10/2025



„Luzaczki”



Po eksmisji Nina i Djoul ruszają w drogę starym autem - czekają je nowe przygody, kłopoty i niespodziewane spotkania.

Premiera: 3/10/2025



„Obecność”



Uznani badacze zjawisk paranormalnych decydują się pomóc rodzinie dręczonej przez mrocznego demona.

Premiera: 3/10/2025



„Obecność 2”



Lorraine i Ed Warrenowie mierzą się z jedną z najbardziej przerażających spraw paranormalnych w ich karierze. Wybierają się do północnego Londynu, gdzie samotna matka wychowująca czwórkę dzieci, nękana jest przez złośliwe duchy.

Premiera: 3/10/2025



„Obecność 3: Na rozkaz diabła”



Budząca grozę historia przerażającego morderstwa i nieznanych złych mocy, w której głównymi bohaterami jest para doświadczonych badaczy spraw paranormalnych.

Premiera: 3/10/2025



„Twój Potwór”



Po rozstaniu z chłopakiem Laura Franco nawiązuje niezwykłą więź z przerażającym, lecz ujmującym potworem, który mieszka w domu jej matki.

Premiera: 3/10/2025



„Tata”



Dziennikarka, od lat skłócona z brutalnym ojcem, odkrywa, że padł ofiarą wyzysku w pracy.

Premiera: 3/10/2025



„Milczenie Julie”



Gwiazda tenisa staje przed dylematem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy.

Premiera: 4/10/2025



„Komando”



Córka byłego komandosa Delta Force, Johna Matrixa, zostaje porwana, a on wyrusza do Ameryki Południowej, by za wszelką cenę ją odzyskać.

Premiera: 4/10/2025



„Conan Barbarzyńca”



Arnold Schwarzenegger wciela się w legendarnego wojownika i bohatera – Conana Barbarzyńcę, który wyrusza na niebezpieczną misję, by pomścić rodziców.

Premiera: 4/10/2025



„Bambi. Opowieść leśna”



Bambi, młody collie, zostaje rozdzielony z matką, gdy pojawiają się myśliwi. Z pomocą ojca musi nauczyć się przetrwać w dziczy.

Premiera: 4/10/2025



„Niekończąca się opowieść”



Wrażliwy chłopiec odkrywa Fantazję, krainę wyobraźni zagrożoną siłą ludzkiej rozpaczy. Czy uda mu się ją ocalić?

Premiera: 5/10/2025



„Łacina dla wszystkich”



Nauczycielka łaciny Delphine przekupuje uczniów ocenami, co kończy się ich awansem do mistrzostw świata - przez pomyłkę!

Premiera: 6/10/2025



„Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer”



Kobieta zostaje zaatakowana przez zamaskowanego napastnika, a jej były mąż staje się głównym podejrzanym.

Premiera: 9/10/2025



„Zakonnica II”



Kontynuacja kasowego hitu opowiadająca historię siostry Ireny, która po raz kolejny zostaje skonfrontowana z demoniczną zakonnicą Valak.Premiera: 10/10/2025



„Zakonnica”



Ksiądz i nowicjuszka ruszają do Rumunii, aby zbadać sprawę śmierci młodej zakonnicy.

Premiera: 10/10/2025



„To: Rozdział 2”



Dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

Premiera: 10/10/2025



„Hutnik szkła”



Vincent i jego ojciec Tomas prowadzą najlepszy warsztat szklarski w kraju. Ich spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami przez wojnę.

Premiera: 10/10/2025



„Morderczy żar”



Ekspat Nick Bali prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanej śmierci na Krecie. Wkrótce odkrywa mroczne rodzinne sekrety, które mogą zmienić wszystko.

Premiera: 10/10/2025



„W potrzasku”



Jeździec rodeo zmaga się z kontuzjami i demonami przeszłości, desperacko trzymając się swojej gasnącej kariery.

Premiera: 10/10/2025



„Nie mów do mnie mamo”



Eva, lubiana nauczycielka i żona burmistrza, wdaje się w niebezpieczny romans z młodym uchodźcą, co prowadzi do tragicznych konsekwencji.

Premiera: 11/10/2025



„Gangi Nowego Jorku”



Amsterdam chce pomścić ojca zabitego przez Billa „Rzeźnika”, ale jego zemsta komplikuje się przez wybuch wojny secesyjnej.

Premiera: 12/10/2025



„Niemcy”



16-letnia Lola, uwikłana w niestabilne życie rodzinne przez chorobę siostry, planuje semestr nauki w Niemczech.

Premiera: 13/10/2025



„Strażniczka”



Strażniczka więzienna zostaje przeniesiona do nowego zakładu karnego na Korsyce. Młody więzień pomaga jej odnaleźć się w nowym miejscu.

