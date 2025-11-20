Taki będzie grudzień na Netflix! Mamy pełną rozpiskę nowości na koniec roku

Ogromne emocje wywoła druga część 5. sezonu „Stranger Things” – ostateczne starcie zbliża się wielkimi krokami. W grudniowym repertuarze znajdzie się także „Żywy czy martwy: film z serii Na noże” – kolejna odsłona kultowej trylogii Riana Johnsona. Do roli detektywa Benoit Blanca powraca Daniel Craig, a towarzyszą mu: Glenn Close, Andrew Scott, Jeremy Renner, Josh O'Conor, Mila Kunis, Kerry Washington oraz Cailee Spaeny. Z kolei „Jay Kelly” to propozycja dla tych, którzy zimą szukają kina poruszającego i szczerze ludzkiego. George Clooney wciela się w tytułowego aktora mierzącego się z własną przeszłością, a partneruje mu Adam Sandler jako wierny menedżer Ron. Nie zabraknie też świątecznych premier przygotowanych specjalnie na ten czas. Wśród nich znajdziecie „Człowiek kontra dziecko”, w którym Rowan Atkinson – uwielbiany przez polskich widzów od czasów Jasia Fasoli – ponownie wpada w wir komicznych, tym razem świątecznych kłopotów. Drugą wyjątkową propozycją jest „Żegnaj, June” – nastrojowy, psychologiczny dramat świąteczny, będący jednocześnie reżyserskim debiutem Kate Winslet. W obsadzie zobaczymy dwie zdobywczynie Oscara: Helen Mirren i samą Winslet.

Grudzień na Netflix. Pełna rozpiska nowości na koniec 2025 roku!

„Wszystkie puste pokoje”



Reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp wyruszają w podróż po kraju, by udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach, podkreślając pilną potrzebę działania wobec zbierającej śmiertelne żniwo epidemii przemocy z użyciem broni.

Premiera: 1 grudnia



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.

Premiera: 1 grudnia



„Troll 2”



Kiedy budzi się nowy wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

Premiera: 1 grudnia



„Wszędobylska mamuśka”



Wdowa z Nowego Jorku podąża za córką do Los Angeles w nadziei na rozpoczęcie nowego życia.

Premiera: 1 grudnia



„Love is Blind: Włochy”



Społeczny eksperyment i niecodzienny program o współczesnym randkowaniu. Grupa singli, która chce, żeby ktoś pokochał ich za osobowość, a nie za wygląd, dostaje wyjątkową szansę znalezienia partnera. Wyeliminowane zostają wszystkie zewnętrzne rozpraszacze, ale haczyk jest taki, że decyzję o przyszłym wspólnym życiu trzeba podjąć jeszcze przed zobaczeniem drugiej osoby. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, rzeczywistość i czynniki zewnętrzne przerwą zawiązane relacje, czy ślepa miłość okaże się silniejsza? Włoską wersję programu wyprodukowała wytwórnia Banijay Italia.

Premiera: 1 grudnia



„Egzorcyzmy Emily Rose”



Emily zostaje opętana przez demony. W trakcie egzorcyzmów umiera, a ksiądz, który je odprawiał, zostaje oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Premiera: 1 grudnia



„Dama w vanie”



Historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy mężczyzną a ekscentryczną staruszką, która mieszka w samochodzie na jego podjeździe.

Premiera: 1 grudnia



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.

Premiera: 1 grudnia



„The Holiday”



Dwie nieznające się kobiety, aby uciec od problemów, postanawiają na święta zamienić się domami. Iris przeprowadza się do słonecznego Los Angeles, a Amanda wyjeżdża na zaśnieżoną angielską wieś.

Premiera: 2 grudnia



„Miłość w prezencie”



Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

Premiera: 3 grudnia



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.

Premiera: 4 grudnia



„Odrzuceni”



Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

Premiera: 4 grudnia



„Jay Kelly”



Nowy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z przyszłością i teraźniejszą oraz wreszcie odnaleźć siebie. Towarzyszy mu oddany menedżer Ron (Adam Sandler). Ta zabawna i wzruszająca opowieść w kameralny i epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce i na sukcesy, i na porażki.

Premiera: 5 grudnia



„Cena zeznania”



Serial Netflixa „Cena zeznania” to trzymający w napięciu thriller o losach Yun-su, kobiety oskarżonej o morderstwo męża, Mo Eun, tajemniczej nieznajomej zwanej czarownicą — oraz o ich licznych sekretach.

Premiera: 5 grudnia



„Podbić Manhattan”, sezon 2.



W tym sezonie programu „Podbić Manhattan” Ryan Serhant porzuca „miłą atmosferę” na rzecz bezwzględnej ambicji, przechodząc do ofensywy, aby podkupić najlepszych agentów Nowego Jorku i jednocześnie rozwijać swoje imperium poza Manhattanem. Stawką w grze są luksusowe oferty warte setki milionów dolarów. Wszyscy czują presję. Rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta, a przyjaźnie zostają wystawione na próbę, gdy agenci Serhanta walczą o to, kto przetrwa — i odniesie sukces — na najbardziej prestiżowym i bezwzględnym rynku nieruchomości Manhattanu.

Premiera: 5 grudnia



„100 lat New Yorkera”



Po raz pierwszy The New Yorker otwiera swoje drzwi przed nagrodzonym Oscarem reżyserem Marshallem Currym, oferując mu bezprecedensowy dostęp do swojej redakcji w momencie przełomowym dla wszystkich mediów. Filmowcy składają hołd stuleciu bezkompromisowego dziennikarstwa, literatury, która zdefiniowała całe pokolenia, oraz niezapomnianych rysunków.

Premiera: 5 grudnia



„List do Świętego Mikołaja 2”



Te święta od początku idą nie tak, jak powinny. Święty Mikołaj wpada w ręce bezwzględnej firmy zabawkarskiej i całe Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Salva, były złodziej próbujący dziś być dobrym ojcem, jego nastoletni syn i kilku psotnych pomocników mają tylko jedną noc, aby wymyślić plan, jak stawić czoła niespodziewanym wrogom i przywrócić magię świąt. Ta pełna akcji, czarów i humoru komedia familijna to kontynuacja popularnej serii, którą pokochały i dzieci, i dorośli. Czy bohaterom uda się uratować Mikołaja i sprawić, że święta znów będą radosne?

Premiera: 5 grudnia



„Zamach na papieża”



Porywający thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i kulisami jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku – zamachu na Jana Pawła II.

Premiera: 10 grudnia



„Wypadek”, sezon 2.



Rok po tragedii, która dotknęła cztery rodziny, ich zmagania z bólem wciąż trwają, a na jaw wychodzą nowe sekrety i postacie. By ruszyć dalej, każdy z nich musi wybrać między przebaczeniem a zemstą — aż do samego końca.

Premiera: 10 grudnia



„Człowiek kontra dziecko”



Znany z serialu „Człowiek kontra pszczoła” Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego – pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse’u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

Premiera: 11 grudnia



„Żywy czy martwy: Film z serii >>Na noże<<”



Benoit Blanc powraca, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.

Premiera: 12 grudnia



„Facet na święta”, sezon 3.



Po zeszłorocznych świętach, które przyniosły jej rozstanie, Johanne postanawia w tym roku po prostu cieszyć się Gwiazdką. Plan zakłada brak jakichkolwiek miłosnych zawirowań, ale jak to z planami bywa…

Premiera: 12 grudnia



„Miasto cieni”



W La Pedrera — Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d’Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.

Premiera: 12 grudnia



„Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.

Premiera: 15 grudnia



„Kulinarna walka klas”, sezon 2.



Osiemdziesiąt „Czarnych Łyżek” - nieznanych, ale utalentowanych kucharzy - walczy w kulinarnym starciu z kucharską elitą - dwudziestoma „Białymi Łyżkami”.

Premiera: 16 grudnia



„Emily w Paryżu”, sezon 5.



Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

Premiera: 18 grudnia



„Wielka powódź”



Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.

Premiera: 19 grudnia



„Żegnaj, June”



Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem — z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.

Premiera: 24 grudnia



„To my”



Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

Premiera: 25 grudnia



„Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy”



„Cover-Up” to thriller polityczny o oszałamiającej karierze nagrodzonego Pulitzerem dziennikarza śledczego Seymoura Hersha. Ten wyjątkowo aktualny i drobiazgowo udokumentowany film to jednocześnie portret nieustępliwego dziennikarza oraz akt oskarżenia przeciwko zinstytucjonalizowanej przemocy, ukazujący widzom bezkarne czyny, jakich dopuszczały się amerykańskie agencje wojskowe i wywiadowcze. „Cover-Up", którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do notatek Hersha i który prezentuje bogaty wachlarz dokumentów źródłowych oraz archiwalnych materiałów, jest fascynującą opowieścią o potędze i warsztacie dziennikarstwa śledczego.

Premiera: 26 grudnia



„Stranger Things”, sezon 5., część 2.



W Hawkins trwa lockdown, Jedenastka jest w ukryciu, a niebezpieczeństwo czai się za każdym. Ekipa łączy więc siły, aby dopaść i zlikwidować Vecnę.

Premiera: 26 grudnia



„Members Only: Palm Beach”



Osadzony w ekskluzywnych enklawach hrabstwa Palm Beach Members Only śledzi losy grupy kobiet poruszających się po świecie niewypowiedzianych zasad, dziedziczonych tradycji i hierarchii w jednym z najbardziej elitarnych kręgów społecznych Ameryki. W tym perfekcyjnie wypielęgnowanym świecie przywilejów i prywatnych klubów reputację buduje się przy brunchu, sojusze zmieniają się przy szampanie, a choć bogactwo jest wszechobecne, to prawdziwą walutą są władza, wpływy i dostęp.

Premiera: 29 grudnia



„Pulp Fiction”



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.

Premiera: 29 grudnia



„Seks dla opornych”



Czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość? Pełnej humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia.

