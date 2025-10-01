Po latach powraca polski legendarny serial. Na dniach premiera, a to nie koniec!

Złota jesień za oknem, dni coraz krótsze, więc chętniej zostajemy w domu. Ale spokojnie, nikomu nuda nie grozi. W październiku platformy streamingowe mają dla widzów wiele dobrych premier. Podobnie będzie w przypadku SkyShowtime. Oto wszystkie nowości, jakie pojawią się w najbliższych dniach w serwisie.

Po latach wraca polski klasyk. A to dopiero początek październikowych nowości w serwisie

„Nails”

Historia czterech kobiet z różnych środowisk i w różnym wieku, które poznają się w salonie manicure. Ich kolejne spotkania sprzyjają powstaniu niezwykłej więzi, co zainspiruje je do podjęcia najważniejszej decyzji: porzucenia dotychczasowego życia i odnalezienia tej wersji siebie, która odpowiada im samym. Lina, Vanessa, Irene i Marilís nieustannie jednak przejmują się swoim wyglądem, chcąc sprostać współczesnemu kanonowi piękna. Bohaterki wpisują się w jego ramy, a jednocześnie stawiają pytania: co stało się z naszą wolnością wyboru? Czy jesteśmy ofiarami oczekiwań społeczeństwa? Te wątpliwości pchną je do buntu przeciwko zastanej rzeczywistości i wywrócą ich życie do góry nogami, by znów mogły poczuć się wolne. Nails to prawdziwa pochwała wolności.

Premiera: 6 października

„Glina. Nowy rozdział”

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnego warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnym przestępcom, ale także własnym demonom.

Premiera: 16 października

„Devil in Disguise: John Wayne Gacy”

Na przestrzeni sześciu lat (1972–1978) trzydziestu trzech chłopców i mężczyzn zostało porwanych, zamordowanych, a ich ciała sprawca zakopał pod domem. Oprawca był czarujący i dowcipny. Miał dobrą pracę, działał społecznie, a nawet... zabawiał chore dzieci jako klaun. Serial Devil in Disguise: John Wayne Gacy to poruszająca opowieść o ofiarach, których prawdziwa historia długo nie wyszła na światło dzienne, o bólu ich bliskich oraz o systemowych błędach i uprzedzeniach, pozwalających Gacy'emu tak długo działać bezkarnie. W rolach głównych występują Michael Chernus, Gabriel Luna i James Badge Dale.

Premiera: 18 października

„Agenci NCIS: Tony i Ziva”

Kolejny sezon serialu rozpoczyna się po rzekomej śmierci Zivy. Tony opuścił zespół NCIS, by samotnie wychować ich córkę. Po kilku latach okazuje się, że jego partnerka jednak żyje. Wykonuje ostatnie zadanie dla NCIS, po czym dołącza do Tony'ego i Tali w Paryżu, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Od tamtej pory para wspólnie dzieli trudy życia. Kiedy firma ochroniarska Tony'ego zostaje zaatakowana, cała trójka musi uciekać przez Europę. Starają się odkryć, kto ich ściga, i na nowo uczą się sobie ufać. Czy znajdą szczęście, choćby miało ono wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażali? W rolach głównych wystąpią Cote de Pablo i Michael Weatherly, a towarzyszą im m.in. Amita Suman, Maximilian Osinski i inni.

Premiera: 27 października

„Burmistrz Kingstown”

Nowy sezon przynosi Mike'owi nowe wyzwania: w Kingstown po zniknięciu Rosjan zaczynają rywalizować nowi gracze. Bohater musi stawić czoła wojnie gangów, ochronić miasto oraz swoich bliskich. Zmierzy się też z ambitnym, nowym dyrektorem więzienia oraz demonami przeszłości, które wciąż nie dają mu spokoju.

Premiera: 30 października

„Nowokaina”

Nathan Caine od urodzenia nie czuje bólu – to efekt rzadkiej choroby genetycznej. Gdy dziewczyna jego marzeń zostaje zakładniczką podczas napadu na bank, Nathan wie, że nie ma chwili do stracenia, i odkrywa, że ta przypadłość może być jego największą siłą. W filmie występują Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh oraz Jacob Batalon.

Premiera: 15 października

„Heart Eyes”

Nadgodziny w walentynki? Mało romantyczne. A czasem nawet śmiertelnie niebezpieczne. Zwłaszcza gdy zamaskowany morderca poluje na zakochane pary i jego celem staje się dwoje współpracowników.

Premiera: 17 października

