Od groma miniseriali i thrillerów. Co na topie na Netflix?

Dużo nowości, ale też mnóstwo kontynuacji ulubionych produkcji – to teraz najchętniej oglądają Polacy. Na liście najpopularniejszych seriali jest tym razem bardzo międzynarodowo – znajdziecie propozycje ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kolumbii czy Korei Południowej. Najwięcej jest kryminałów i thrillerów – ostatnio wyraźnie ulubionych gatunków widzów – ale jest też miejsce na komedie czy dramaty. Lista obecnie obfituje w seriale, w których występuje aktorska śmietanka. Zobaczycie takie gwiazdy jak Jude Law, Jason Bateman czy Toni Collette. Lista jest też gratką dla fanów miniseriali – znajdziecie ich tutaj od groma. Jeżeli zatem jesteście szczęśliwymi posiadaczami subskrypcji Netfliksa i nie macie pojęcia, co oglądać, zajrzyjcie w to zestawienie!

10 seriali, których nie możesz teraz przegapić na Netflix

„Bon Appetit Wasza Wysokość”



Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.



„Black Rabbit”



Serial osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. „Black Rabbit” to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.



„Niespodziewany gość”



Para, próbująca ratować swoje małżeństwo po romansie męża, przeżywa kolejny kryzys, gdy w jej domu pojawia się tajemnicza kobieta z przeszłości żony.



„Wednesday”, 2. sezon



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore.



„Alice In Borderland”, 3. sezon



Czas powrócić do świata Borderland... W poprzednim sezonie Arisu i Usagi użyli już wszystkich kart z gry i wrócili do prawdziwego świata. Teraz są małżeństwem i wiodą szczęśliwe życie, a wspomnienia z Borderland pojawiają się tylko w snach i przywidzeniach. Pewnego dnia Usagi nagle znika. Ryuji, człowiek, który bada życie pozagrobowe, prowadzi ją do Borderland. Załamanego Arisu odwiedza Banda, obecnie mieszkaniec Borderland, który informuje go o tym, gdzie jest Usagi. Aby ją odnaleźć, Arisu musi podążyć za nią, narażając się na niebezpieczeństwo. Po powrocie Arisu musi stawić czoła lawinie ognistych strzał i prądów elektrycznych wystarczająco silnych, by usmażyć ofiary żywcem. Czy uda mu się odnaleźć Usagi i powrócić do swojego świata? Co czeka ich i innych graczy — nadzieja czy rozpacz? Ponieważ pozostała tylko karta Jokera, nie wiadomo, jaka gra stanie się udziałem Arisu i innych. Borderland powraca — jeszcze większy i jeszcze bardziej oszałamiający wizualnie.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Bunkier miliarderów”



W obawie przed światowym konfliktem grupa miliarderów kryje się w luksusowym bunkrze zaprojektowanym tak, by przetrwać każdą możliwą katastrofę. Tak oto ich kryjówka staje się klaustrofobiczną areną konfliktu dwóch rodzin, które łączy bolesna tajemnica z przeszłości. Odizolowani od świata, bez szansy na ucieczkę, zaczynają zrzucać maski — ujawniają swoje najmroczniejsze sekrety, ale też zawiązują najbardziej nieoczekiwane sojusze. Zapraszamy na serial będący emocjonalną wiwisekcją miliarderów, którzy sami zamknęli się w złotej klatce.



„Na marginesie”



W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla „sprawiających problemy nastolatków” dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.



„1670”, 2. sezon



Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.



„Ángela”



W pozornie idealnej rodzinie Ángela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie...

